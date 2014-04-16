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Аэропорт Магадан будет соответствовать всем международным стандартам

16 апреля 2014, 13:49
Вскоре начнутся строительные работы, которые позволят завершить первый этап реконструкции воздушных ворот Колымы. Работы решили начать 15 мая и закончить 30 сентября.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел совещание по вопросам реконструкции воздушного порта.

В совещании в магаданском аэропорту приняли участие заместитель генерального директора ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» Михаил Захаров, генеральный директор аэропорта «Магадан» Сергей Замараев, генеральный директор фирмы-подрядчика «МДС-групп» Сергей Солодовников.

Через месяц в аэропорту планируют приступить к строительным работам, которые позволят завершить первый этап реконструкции воздушных ворот Колымы. Представители заказчика и подрядчиков прилетели из столицы в Магадан, чтобы согласовать и утвердить объем работ и сроки окончания первого этапа реконструкции с руководством региона. Работы решили начать 15 мая и закончить 30 сентября. За это время смонтируют светосигнальное оборудование, завершат реконструкцию трех стоянок и бетонного покрытия. Это позволит аэропорту принимать более современные воздушные суда, сообщает портал администрации Магаданской области.

Одновременно идет работа над проектом второй очереди реконструкции. Деньги выделят по федеральной целевой программе. В планах - переоборудование еще восьми стоянок для воздушных судов.

Как сообщил губернатору заместитель генерального директора ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» Михаил Захаров, в рамках второго этапа также будут оборудованы две площадки для обработки самолетов жидкостью от обледенения, построена аварийно-спасательная станция и грузовая стоянка для Боинга 747-400 F.

По мнению губернатора, после реконструкции аэропорт Магадан будет соответствовать самым высоким международным стандартам.

«Реконструкция, на вторую очередь которой предусматривается около трех миллиардов рублей, позволит выполнить нам необходимые работы для того, чтобы аэропорт работал стабильно, работал на перспективу, в том числе связанную с нашими новыми проектами по развитию экономики Магаданской области», - сказал Владимир Печеный.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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