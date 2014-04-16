Аэропорт Магадан будет соответствовать всем международным стандартам

Через месяц в аэропорту планируют приступить к строительным работам, которые позволят завершить первый этап реконструкции воздушных ворот Колымы. Представители заказчика и подрядчиков прилетели из столицы в Магадан, чтобы согласовать и утвердить объем работ и сроки окончания первого этапа реконструкции с руководством региона. Работы решили начать 15 мая и закончить 30 сентября. За это время смонтируют светосигнальное оборудование, завершат реконструкцию трех стоянок и бетонного покрытия. Это позволит аэропорту принимать более современные воздушные суда, сообщает портал администрации Магаданской области.