Авиакомпания "Аврора" нанесла удар по пассажиропотоку в аэропорту Владивосток

Вместе с тем существенно вырос пассажиропоток на рейсах в Сеул, выполняемых авиакомпаниями Asiana, Korean Air и "Аврора". Так, в первом квартале текущего года по маршруту Владивосток - Сеул - Владивосток перевезено на 19% больше пассажиров, чем в прошлом году.