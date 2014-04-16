Более 28 млн руб. взносов перечислили приморцы на накопительную часть пенсии с начала года

С начала 2014 года они уже перечисли более 28,4 млн. рублей дополнительных взносов на накопительную часть своей пенсии, за такой же период прошлого года сумма поступлений составляла 24,8 млн. рублей. В целом за все время действия Программы сумма перечислений составила более 650 млн рублей, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе отделения ПФР по Приморскому краю.