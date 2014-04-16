Гендиректору завода "Изумруд" во Владивостоке подыскали замену из Москвы

Как сообщалось ранее, досрочное прекращение полномочий действующего гендиректора Григория Якухного произведено по его инициативе. Григорий Якухный возглавлял ОАО «Изумруд» с декабря 1992 года с момента приватизации. Под его началом завод выжил в годы перестройки, не потерял статус и не сменил приоритеты сегодня. Григорий Якухный входит в правление Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье».