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Гендиректору завода "Изумруд" во Владивостоке подыскали замену из Москвы

16 апреля 2014, 16:15
Гендиректор владивостокского завода "Изумруд" Григорий Якухный ушел накануне в отставку.

Как стало известно «Золотому Рогу», новым генеральным директором ОАО «Изумруд» (предприятие оборонно-промышленного комплекса) назначен Владимир ВЛАСЮК, представляющий интересы ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат», основного акционера владивостокского завода.

Как сообщалось ранее, досрочное прекращение полномочий действующего гендиректора Григория Якухного произведено по его инициативе. Григорий Якухный возглавлял ОАО «Изумруд» с декабря 1992 года с момента приватизации. Под его началом завод выжил в годы перестройки, не потерял статус и не сменил приоритеты сегодня. Григорий Якухный входит в правление Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье».

Завод «Изумруд» специализируется на производстве радиолокационных систем управления малой корабельной зенитной артиллерией для нужд ВМФ, пограничной службы и поставок на экспорт, а также на ремонте и модернизации радиолокационных систем на кораблях и изготовления запасных частей к ним. В настоящее время ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (Москва) принадлежит 63,98% акций завода, Григорию Якухному - 2,88%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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