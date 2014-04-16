Хабаровский филиал ВТБ подвел итоги работы в первом квартале 2014 года

По итогам отчетного периода Хабаровский филиал ВТБ оказал предприятий региона финансовую поддержку в размере 5,4 млрд рублей, что на 52% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Согласно результатам первого квартала, кредитный портфель филиала ВТБ в Хабаровске составил 29,2 млрд рублей, объем кредитно-документарного портфеля равен 41,7 млрд рублей. Основная доля в структуре кредитно-документарных операций представлена сектором оборонной промышленности, на который приходится 37% кредитных ресурсов банка, отрасль нефтепереработки составляет 26% сделок, энергетика – 11%, торговля – 9%. Управляющий хабаровским филиалом ВТБ Евгений ОРЛОВ отметил, за отчетный период увеличилось число обращений за кредитными средствами не только клиентов финансовой организации, но и заемщиков других банков, существенно поднявших ставки по займам.
Филиал ВТБ в Хабаровске активизирует работу с прямыми корреспондентскими счетами с банками КНР. Через расчетный центр ВТБ с Китаем осуществляются платежи в пользу китайских контрагентов клиентов банка из всех регионов России: порядка 10 млрд долларов расчётов сегодня проходит напрямую, минуя американскую валюту.
На прошедшей в Хабаровске пресс-конференции Евгений Орлов сообщил, что с начала года состоялись знаковые встречи, в ходе которых были обозначены перспективные направления для сотрудничества банка ВТБ с партнерами из стран АТР. По словам Евгения Орлова, проектом развития хабаровского аэропорта заинтересовались представители японского торгово-инвестиционного дома «Соджиц Корпорейшн»:
— Компания интересуется как строительством нового терминала аэропорте в Хабаровске, так и участием в проектах строительства гостиницы. В настоящее время обсуждается возможность строительства в периметре аэропорта выставочного центра – проект становится более международным и интересным.
Как стало известно, начало второго квартала ознаменуется важным бизнес-событием: 24 апреля в Хабаровске состоится конференцией банка ВТБ «Движение к успеху. Опережая время. Отменяя расстояния». В мероприятии примут участие топ-менеджеры банка, представители региональной власти, науки и бизнес-сообщества макрорегиона.
Мария КОНСТАНТИНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.