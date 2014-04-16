Хабаровский филиал ВТБ подвел итоги работы в первом квартале 2014 года

На прошедшей в Хабаровске пресс-конференции Евгений Орлов сообщил, что с начала года состоялись знаковые встречи, в ходе которых были обозначены перспективные направления для сотрудничества банка ВТБ с партнерами из стран АТР. По словам Евгения Орлова, проектом развития хабаровского аэропорта заинтересовались представители японского торгово-инвестиционного дома «Соджиц Корпорейшн»: