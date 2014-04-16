Компенсация дальневосточникам проезда в отпуск приведет к разорению предприятий

Текст обращения к спикеру размещен на сайте Ассоциации. Где пояснили, что этот сложный вопрос был рассмотрен на Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» после того, как 2 апреля Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №50. По этому закону компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно гарантировано должны получать раз в два года не только работники бюджетной сферы, но и работники предприятий всех форм собственности.