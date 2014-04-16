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Компенсация дальневосточникам проезда в отпуск приведет к разорению предприятий

16 апреля 2014, 09:18
Президент подписал закон, по которому компенсации проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно должны получать раз в два года работники предприятий всех форм собственности.
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Ассоциация предприятий и предпринимателей Камчатского края призывает общественные объединения предпринимателей поддержать обращение к председателю Заксобрания Камчатского края Валерию Раенко с призывом включиться в работу депутатов из других регионов Дальнего Востока по выработке механизма компенсаций из федерального бюджета расходов на оплату проезда в отпуск работникам предприятий малого и среднего бизнеса, пишет РАИ "Камчатка-Информ".

Текст обращения к спикеру размещен на сайте Ассоциации. Где пояснили, что этот сложный вопрос был рассмотрен на Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» после того, как 2 апреля Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №50. По этому закону компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно гарантировано должны получать раз в два года не только работники бюджетной сферы, но и работники предприятий всех форм собственности.

«Безусловно, принятый закон актуален для жителей Дальнего Востока, но значительно усугубляет неравенство, которое и без того существует между предпринимателями нашего региона и «материка», - говорится в обращении. - Дальний Восток в настоящее время обретает особый статус с льготным налогообложением, со специальными тарифными и налоговыми режимами для вновь создаваемых предприятий. Но одновременно необходимо поддерживать и тех предпринимателей, которые уже работают в условиях сложного макрорегиона».

Камчатские предприниматели заявляют, что предусмотренная обязанность компенсировать проезд работникам приведет к разорению тысяч малых и средних предприятий. А также «станет причиной роста цен на товары и услуги, так как увеличение расходов на фонд оплаты труда неминуемо вынудит предпринимателей компенсировать их за счет увеличения прибыли». «Нельзя забывать также о том, что компенсация «северного проезда» - государственная гарантия социального характера, и она не должна быть возложена исключительно на плечи частного сектора экономики северных территорий», - говорится в обращении.

Предприниматели призывают Валерия Раенко поддержать решение Парламентской ассоциации Дальнего Востока - высказаться за выработку механизма возмещения расходов хозяйствующих субъектов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по выплатам компенсаций работникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно на федеральном уровне.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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