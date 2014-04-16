Неделя IT-технологий Дальинфоком-2014 пройдет во Владивостоке 3-7 сентября

«После двухлетнего перерыва мы решили возобновить такое мероприятие, как Дальинфоком, несколько изменив его формат, - говорит директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья Алексей ЩУРОВ. - В рамках этого мероприятия во Владивостоке пройдет выставка, на которой IT-компании региона смогут представить свои продукты, а также различные отраслевые круглые столы и конференции по наиболее актуальным вопросам. Мы планируем пригласить на мероприятие наших коллег не только со всего Дальневосточного региона, но и из центральных городов страны, а также зарубежных участников из Кореи и Китая».