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Неделя IT-технологий Дальинфоком-2014 пройдет во Владивостоке 3-7 сентября

16 апреля 2014, 17:10
Концептуальные цели Дальинфокома - это ликвидация цифрового и информационного неравенства, доступность и популяризация информационно-коммуникационных технологий.

Концептуальные цели Дальинфокома - это ликвидация цифрового и информационного неравенства, доступность и популяризация информационно-коммуникационных технологий.

Основное направление работы - развитие электронного правительства и улучшение механизмов предоставления услуг в электронном виде

«После двухлетнего перерыва мы решили возобновить такое мероприятие, как Дальинфоком, несколько изменив его формат, - говорит директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья Алексей ЩУРОВ. - В рамках этого мероприятия во Владивостоке пройдет выставка, на которой IT-компании региона смогут представить свои продукты, а также различные отраслевые круглые столы и конференции по наиболее актуальным вопросам. Мы планируем пригласить на мероприятие наших коллег не только со всего Дальневосточного региона, но и из центральных городов страны, а также зарубежных участников из Кореи и Китая».

Если количество участников будет внушительным, то на мероприятие приедет министр связи и массовых коммуникаций Николай НИКИФОРОВ. Такая договоренность с Министерством сегодня уже существует.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Экономика#Дальний Восток#Бизнес
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