Неделю бесплатного "Интерактивного телевидения" предлагает "Ростелеком" жителям Приморья

Услуга «Управление просмотром» предоставляет различные интерактивные возможности. Пользователи услуги могу поставить любую телепередачу на паузу и возобновить просмотр позже. Также можно посмотреть уже вышедшие в эфир программы из архива за три дня. Кроме того, услуга позволяет воспользоваться функцией перемотки. Таким образом, можно формировать телевидение под свои потребности и не зависеть от расписания программ. Даже если абонент не успевает к старту любимой программы, сериала или шоу, то он всегда сможет посмотреть их с начала, а потом даже пересмотреть понравившиеся моменты.