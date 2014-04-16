Нотариус Владивостокского нотариального округа Тамара Ульянова убеждена, что главное в ее работе - люди

В такой же весенний день 15 апреля 1964 года пятикурсница ДВГУ Тамара Ульянова впервые переступила порог 1-й государственной нотариальной конторы во Владивостоке - в качестве государственного нотариуса. Сегодня Тамара Николаевна, нотариус Владивостокского нотариального округа, принимает поздравления с 50-летием трудовой деятельности в сфере нотариата.
Ее судьба отразила нелегкую жизнь страны, со всеми перипетиями теперь уже истории. Достаточно сказать, что родилась она в предвоенном Ленинграде, потом были блокада, эвакуация, сиротское детство, рабочий коллектив «Дальзавода» и вечерний юрфак университета.
Работа нотариусом была выбрана отчасти случайно - пришло время трудоустраиваться по юридической специальности. Тогда, не в пример сегодняшним дням, в нотариат, где зарплата составляла 80 рублей в месяц, попасть оказалось несложно. Обязанности, которые кому-то могут показаться скучными (работа с бумагами), начинающему юристу тоже понравились не сразу, а лишь когда пришло понимание, что за каждым нотариальным действием стоит человек со своей жизненной проблемой.
- Ведь мы же перво-наперво работаем с людьми, а каждый документ - это уже результат диалога с конкретным человеком. Лично мне общаться с людьми очень интересно, хотя иногда это бывает утомительно, когда клиенты приходят не только с проблемами, но и эмоционально «взъерошенные», - рассказывает Тамара Николаевна.
Но на этот счет у нее есть непреложное правило - терпение и спокойствие в любых обстоятельствах. Сколько раз было, что такой «громкий» клиент уходил из нотариальной конторы с извинениями и словами благодарности.
- Человек чувствует, что ты к нему хорошо отнесся, вникаешь в ситуацию, и сам успокаивается, - делится нотариус наблюдениями.
В 60-е годы на весь Владивосток работало не более пяти нотариусов. На их плечи ложился большой объем наследственных дел, договоров отчуждения собственности, тогда это были частные дома. Вместе с объемом нотариального производства пришел опыт, и через несколько лет Тамара Ульянова становится старшим государственным нотариусом, руководителем 1-й государственной нотариальной конторы.
- Первая контора была первой и особой по своей компетенции, - рассказывает нотариус Вера БУДАЕВА. - Она располагалась в центре города, на ул. Фокина, 8, и имела функции, которыми не обладали другие нотариальные конторы, в частности, могла работать с иностранными документами, делать переводы, заверять копии, изложенные на иностранном языке. Здесь оформлялись морские протесты, исполнительные надписи, велась методическая работа с нотариусами всего края. Сюда на стажировку направляли всех, кто начинал работать в нотариате.
Эта отрасль права имеет свою специфику, поэтому для начинающих специалистов большое значение имели наработка практики и опыт тех, кто долгое время проработал в этой сфере: культура оформления документов, общения с клиентами. И, конечно, уроки профессионализма, культуры общения и какого-то особого такта, которые преподала нам тогда Тамара Николаевна, остались в памяти на всю жизнь, - говорит Вера Будаева.
Работая в первой нотариальной, Тамара Ульянова объездила весь край - с методической помощью своим коллегам. Не раз приходилось ей выезжать в Москву, в Министерство юстиции СССР. В 1993 году приказом министра юстиции РФ ей был присвоен классный чин советника юстиции I класса.
Чуть позже, но тоже в 1993 году, в отрасли произошли колоссальные изменения: после принятия Основ законодательства Российской Федерации о нотариате в стране начал формироваться негосударственный, небюджетный нотариат. Тамара Николаевна была в числе первых нотариусов края, перешедших на частную практику, правда, перед уходом несколько месяцев она занималась оформлением и передачей Управлению Минюста большого архива нотариальной конторы.
- Начало было сложным практически у всех: финансирования никакого, помещения нет, накоплений особых тоже нет, между тем надо было отправляться на свои хлеба, - вспоминает Тамара Ульянова. - Постепенно определилась с арендой кабинета и начала прием граждан. Важно было, что теперь нотариус сам отвечал и за условия работы с людьми, и за сохранность собственного архива, и за многое другое.
С сожалением Тамара Николаевна говорит, что в ходе реформы и в связи с изменением Гражданского кодекса РФ из нотариата ушел больший объем интересной работы, в том числе обязательные сделки с недвижимостью. Правда, пришли другие дела, связанные с обществами с ограниченной ответственностью, оформлением долей уставных капиталов.
Вписаться в новые условия работы помог колоссальный опыт, практика, полученная в государственном нотариате. Наверное, с учетом этого нотариусу Ульяновой одной из первых теперь уже в Приморской краевой нотариальной палате было доверено вести наследственные дела по Фрунзенскому району Владивостока. Они требуют особой скрупулезности в работе с документами и особого такта в общении с наследниками. Сегодня, в силу жизненных обстоятельств, Тамара Николаевна передала этот объем работы коллегам, но, как и раньше, небезучастна к гражданам, обратившимся за помощью в оформлении наследства. Например, совсем недавно помогла человеку, приехавшему по столь щепетильному поводу из Японии, найти нотариуса, ведущего это наследственное дело.
Вообще, по нотариальным делам и документам, которые за эти 50 лет пришлось заверять нотариусу Ульяновой, можно судить об экономических и социальных переменах в стране и обществе.
- Когда я пришла на работу, мы оформляли огромное количество копий документов, в том числе копий документов об образовании. И к нам обращалось довольно много людей с поддельными аттестатами зрелости, свидетельствами об окончании семилетки и т.д. Подделывали грубо: стер прежнюю фамилию и вписал свою. Мы все время должны были быть начеку и вылавливали немало таких подделок, - вспоминает Тамара Ульянова.
В более позднее время пошла волна доверенностей на управления автотранспортом. Здесь тоже были свои нюансы - некоторые пытались оформить их без присутствия владельца автомобиля, по чужому документу.
- Как-то пришли два человека для оформления доверенности, и один из них все время отворачивался в сторону. Я его спрашиваю: «Что вы там, в углу, рассматриваете?» А он отвечает, что у него зубы болят. Когда попросила его посмотреть на меня, чтобы сличить с фотографией в паспорте, оказалось, что это совершенно другой человек… Понятно, что доверенность они не получили, - рассказывает она.
После того как прошла приватизация квартир, пошли сделки отчуждения недвижимости: купля-продажа, мена, дарение квартир. Сейчас в работе нотариуса различные доверенности тоже составляют значительную часть, но среди них, по словам Тамары Ульяновой, много судебных доверенностей - на представление интересов в суде, ведение различных гражданских дел.
Граждане теперь все чаще оформляют доверенности на представление их интересов в регистрационных органах, а также на получение визы в различные страны в консульских учреждениях Москвы. Другая жизнь рождает новые документы.
- В их числе, например, брачные договоры. Впрочем, составляются они чаще под действием какой-то экономической ситуации в семье, связанной с крупным кредитом, ипотекой. Иногда на урегулировании отношений между супругами настаивает кредитор, - делится наблюдениями нотариус. - Случаев, чтобы брачный контракт заключали люди молодые, в своей практике не припомню. Пока делить им нечего, молодые об этом совершенно не думают. Думают те, у кого что-то есть в материальном плане, когда у супругов имеются дети от предыдущих браков и требуется урегулировать возможные имущественные споры.
Пожалуй, квартирный вопрос - один из наиболее часто задаваемых нотариусу Ульяновой. Точнее, то, как правильно оформить завещание или дарственную на квартиру. Задают его очень часто и на консультациях, и в рамках бесплатной юридической помощи, на которую имеют право некоторые категории социально незащищенных граждан. Но вот парадокс, именно они приходят с вопросом о том, как подарить свою квартиру дочери, сыну, внуку…
- Когда приходят ко мне пожилые люди и говорят, что хотят подарить свою квартиру кому-то из родственников, я обычно спрашиваю: «У вас две квартиры?» - и получаю вполне ожидаемый ответ: «Нет, одна». Мой совет в такой ситуации - оформляйте завещание и живите в своей квартире, потому что ситуации бывают разные, и нередко негативные для дарителя, - рассказывает Тамара Николаевна. - Во всяком случае, в моей практике такие случаи были. Как я ни отговаривала одну женщину дарить свою квартиру внуку, она не прислушалась к моим словам. А через некоторое время пришла вся в слезах: «Теперь я там не хозяйка…»
По-прежнему активно консультирует старейший нотариус и своих коллег.
- Мы всегда знали, что если возник сложный вопрос, то идти надо к Тамаре Николаевне, - говорит нотариус Елена Ющенко, - она поможет, объяснит, как лучше сделать.
А Вера Будаева добавляет:
- Люди, которые ходили к нотариусу Ульяновой многие годы, продолжают пользоваться ее услугами и сейчас, потому что знают, что если она даст совет и оформит документ, то это, как говорится, на всю жизнь. Поистине, что написано пером, то не вырубишь топором.
Ирина СЕРГЕЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.