Нотариус Владивостокского нотариального округа Тамара Ульянова убеждена, что главное в ее работе - люди

- Как-то пришли два человека для оформления доверенности, и один из них все время отворачивался в сторону. Я его спрашиваю: «Что вы там, в углу, рассматриваете?» А он отвечает, что у него зубы болят. Когда попросила его посмотреть на меня, чтобы сличить с фотографией в паспорте, оказалось, что это совершенно другой человек… Понятно, что доверенность они не получили, - рассказывает она.