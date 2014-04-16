Отстраненный от должности глава Уссурийска не будет участвовать в праймериз "Единой России"

Как сообщили «ЗР», в пресс-службе регионального отделения «ЕР», заявления на участие в праймериз в Уссурийске подали свыше 60 человек, однако Сергея Рудицы среди них нет. Предварительный отбор кандидатов в мэры УГО и депутаты думы Уссурийска должен пройти 31 мая, причем проголосовать за понравившегося кандидата сможет любой избиратель Уссурийска. Напомним, что праймериз уже несколько лет является необходимым этапом перед выдвижением кандидатов от «ЕР» на тот или иной пост, и участвовать в нем обязаны даже действующие главы территорий.