Партии в Приморье начали подготовку к муниципальным выборам

Не следует забывать и о так называемых непарламентских партиях, которые, впрочем, редко вмешиваются в борьбу между тяжеловесами. Локальными успехами в крае могут похвастать «Патриоты России», чей кандидат был третьим на выборах в Дальнегорске, и «Гражданская платформа», сумевшая выиграть выборы главы в Зарубино. Что касается приморского «Яблока», то оно, как ранее заявлял Николай МАРКОВЦЕВ, намерено побороться за депутатские мандаты и, возможно, пост мэра в Уссурийске. Впрочем, роль этих партий, а также «Родины» - это скорее гарантированная регистрация кандидатами тех, у кого есть амбиции и деньги, но не сложились отношения с крупными партиями. По мнению ряда наблюдателей, не следует исключать и переходов нынешних глав и депутатов, потерявших поддержку со стороны края, в другие партии, как это имело место в 2013 году.