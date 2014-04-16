Приморские отделения партий избавляются от своих лидеров

Добавим, что в новейшей политической истории Приморья Александр Монастырев не раз становился фигурантом скандальных историй. На выборах в ЗС ПК 2011 года ожесточенное противоборство на одномандатном округе между Монастыревым и кандидатом от «ЕР» Людмилой ТАЛАБАЕВОЙ закончилось победой коммуниста Артема САМСОНОВА. На выборах мэра Владивостока в 2013 году, взяв под контроль приморское отделение «Родины», политик пытался использовать в своей агиткампании мероприятие с вице-премьером РФ Дмитрием РОГОЗИНЫМ. Впрочем, успеха это не принесло – за Монастырева проголосовали всего 2,6 проц. избирателей.