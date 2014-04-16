Приморские отделения партий избавляются от своих лидеров

Партии Приморья меняют руководство своих региональных отделений накануне старта очередного избирательного цикла. Первым из отставников вот-вот станет бизнесмен Александр МОНАСТЫРЕВ, возглавлявший отделение партии «Родина» в регионе.
Политик уже представил в качестве нового руководителя приморской «Родины» экс-депутата ЗС ПК Олега ЛИПАЕВА. Официальное отстранение Монастырева от руководства региональным отделением «Родины», как сообщил «Золотому Рогу» осведомленный источник, должно произойти уже на этой неделе.
Свое решение Монастырев объяснил желанием продемонстрировать избирателям новые лица, а также дать возможность проявить себя другим партийцам на ближайших выборах. Несмотря на уход с руководящего поста, политик намерен остаться членом регионального совета партии.
По информации «Золотого Рога», на этой неделе должен состояться совет регионального отделения «Родины» в Приморье, где рассмотрят в том числе и кадровый вопрос. Вероятнее всего, после этого бизнесмен Монастырев официально покинет пост председателя приморской «Родины», освободив место Олегу Липаеву, имеющему большой опыт работы в госструктурах.
Досье "Золотого Рога"
Олег Липаев родился в 1975 году. После окончания ДВГУ занимался предпринимательской деятельностью, работал в Южной Корее и США. После возвращения в Россию занимался бизнесом, был депутатом краевого Законодательного Собрания третьего созыва по округу №6 (Ленинский район). С 2007 года Липаев являлся уполномоченным Минэкономразвития РФ, а позднее – Минпромторга РФ в Приморском крае, а в 2012-ом возглавил краевой филиал ФГУП «Госземкадастрсъемка».
Добавим, что в новейшей политической истории Приморья Александр Монастырев не раз становился фигурантом скандальных историй. На выборах в ЗС ПК 2011 года ожесточенное противоборство на одномандатном округе между Монастыревым и кандидатом от «ЕР» Людмилой ТАЛАБАЕВОЙ закончилось победой коммуниста Артема САМСОНОВА. На выборах мэра Владивостока в 2013 году, взяв под контроль приморское отделение «Родины», политик пытался использовать в своей агиткампании мероприятие с вице-премьером РФ Дмитрием РОГОЗИНЫМ. Впрочем, успеха это не принесло – за Монастырева проголосовали всего 2,6 проц. избирателей.
А в начале 2014 года политик-фармацевт решил взять числом один из экспертных советов при губернаторе Приморья, что, впрочем, закончилось неудачей. Подобные шалости молодого политика вряд ли могли остаться без внимания краевых чиновников, ответственных за внутреннюю политику. Вероятно, именно они и поспособствовали кадровой рокировке в приморской «Родине».
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.