Приморский край занял устойчивую позицию в "Народном рейтинге"

Исследование проводилось в начале апреля текущего года на основании телефонных опросов населения России. Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Лучше ли живется в вашем регионе по сравнению с соседними?», а также оценить свои доходы, определить общую тенденцию социально-экономического развития в регионе проживания.