Путин поручил до 15 июня создать ОЭЗ во Владивостоке

Согласно расчетам, объем отчислений в бюджеты всех уровней от ОЭЗ и ее резидентов должен достичь 32,3 млрд рублей за 10 лет (2014-2023 гг.). Планируется, что в федеральный бюджет поступит 26,3 млрд рублей, в краевой бюджет - 3,2 млрд рублей, в местный бюджет - 0,6 млрд рублей. Основные поступления в бюджеты будут обеспечены, в том числе, НДС, таможенными платежами и акцизами. Неналоговые доходы бюджета (арендные платежи) составят 2,1 млрд рублей.