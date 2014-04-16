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Развитие рыбной отрасли Приморского края ускорят за счет ТОРов

16 апреля 2014, 10:08
Юрий Трутнев 15 апреля провел совещание по развитию рыбохозяйственного комплекса Приморья.

Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 15 апреля провел совещание по развитию рыбохозяйственного комплекса Приморья.

В ходе совещания Полномочный представитель Президента в ДВФО отметил, что, прежде всего, необходимо создавать условия для развития переработки улова на российском берегу.

«Надо строить соответствующие предприятия, содействовать им в получении финансовых ресурсов», - обозначил Юрий Трутнев.

Он добавил, что ускорить развитие отрасли можно за счет создания территорий опережающего развития.

«Однако, создавая преференции для новых производств, мы можем серьезно ударить по конкурентоспособности уже существующих. Необходимо создавать территории опережающего развития по-умному – не только помогать новому, но и не мешать развиваться тем областям отрасли, которые работают сегодня», - подчеркнул он.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, в свою очередь, напомнил, что в ближайшее время в структуре краевой администрации будет создан специальный департамент финансового контроля исполнения госпрограмм. В его функции также будет входить анализ эффективности реализации госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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