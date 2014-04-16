Развитие рыбной отрасли Приморского края ускорят за счет ТОРов

«Однако, создавая преференции для новых производств, мы можем серьезно ударить по конкурентоспособности уже существующих. Необходимо создавать территории опережающего развития по-умному – не только помогать новому, но и не мешать развиваться тем областям отрасли, которые работают сегодня», - подчеркнул он.