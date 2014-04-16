В КНР создана российско-китайская ассоциация туризма "3+1"

2 апреля в китайском г. Харбин была создана российско-китайская трансграничная региональная ассоциация туризма «3+1» в состав которой вошли три китайских города – Харбин, Ичунь, Хэйхэ и один российский регион - Амурская область. Специальный репортаж газеты «Хэйлунцзянская экономика»: На церемонии открытия был рассмотрен и принят регламент ассоциации «3+1», подписан меморандум. Собравшиеся официальные лица обсудили проект продвижения ассоциации на территории КНР.