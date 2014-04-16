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В КНР создана российско-китайская ассоциация туризма "3+1"

16 апреля 2014, 12:38
В ее состав вошли три китайских города и Амурская область
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Туризм

2 апреля в китайском г. Харбин была создана российско-китайская трансграничная региональная ассоциация туризма «3+1» в состав которой вошли три китайских города – Харбин, Ичунь, Хэйхэ и один российский регион - Амурская область. Специальный репортаж газеты «Хэйлунцзянская экономика»: На церемонии открытия был рассмотрен и принят регламент ассоциации «3+1», подписан меморандум. Собравшиеся официальные лица обсудили проект продвижения ассоциации на территории КНР.

Предполагается, что трансграничная региональная ассоциация туризма «3+1» создаст общую платформу для продвижения регионального туризма провинции Хэйлунцзян Китая и Дальнего Востока России.

Туристический департамент администрации г. Харбин обязался предоставить ассоциации всю необходимую политическую, информационную и сбытовую поддержку в организации совместного продвижения и разработки туристических маршрутов, а также для проведения праздничных мероприятий.

Правительства четырёх регионов на основе данной ассоциации создадут механизм административных правоотношений в области туризма и разработают механизм оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях, усилят информационный обмен между управлениями по делам туристического надзора и правоохранительными органами четырёх регионов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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