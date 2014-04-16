В Приморье "Единая Россия" ищет таланты

Прием заявлений участников предварительного внутрипартийного голосования продлится до 14 апреля 2014 года включительно. Однако еще в середине марта региональный политсовет приморского отделения «ЕР» определил первоочередные задачи по организации и проведению избирательной кампании цикла «Осень-2014». Тогда же для выборов уровня района была определена первая модель праймериз – это значит, что проголосовать за приглянувшегося кандидата, будь то член «Единой России» или беспартийный, смогут все жители территории. Но, учитывая поздний срок проведения мероприятия – 31 мая, – имена будущих кандидатов от партии власти станут известны буквально накануне старта избирательной кампании.