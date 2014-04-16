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В Приморье "Единая Россия" ищет таланты

16 апреля 2014, 09:30
Набор кандидатов для участия в праймериз "Единой России" стартовал в городах и районах Приморья, где 14 сентября пройдут выборы. Предварительное голосование в этом году планируется сделать максимально "народным" - там, где избирают глав городов и районов, выбрать того, кто будет выдвинут от "ЕР", смогут все жители территории.
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Выборы

Набор кандидатов для участия в праймериз «Единой России» стартовал в городах и районах Приморья, где 14 сентября пройдут выборы. Предварительное голосование в этом году планируется сделать максимально «народным» - там, где избирают глав городов и районов, выбрать того, кто будет выдвинут от «ЕР», смогут все жители территории.

Прием заявлений участников предварительного внутрипартийного голосования продлится до 14 апреля 2014 года включительно. Однако еще в середине марта региональный политсовет приморского отделения «ЕР» определил первоочередные задачи по организации и проведению избирательной кампании цикла «Осень-2014». Тогда же для выборов уровня района была определена первая модель праймериз – это значит, что проголосовать за приглянувшегося кандидата, будь то член «Единой России» или беспартийный, смогут все жители территории. Но, учитывая поздний срок проведения мероприятия – 31 мая, – имена будущих кандидатов от партии власти станут известны буквально накануне старта избирательной кампании.

Как ожидается, в сентябре 2014 года выборы глав пройдут в Уссурийске, Находке, Октябрьском и Ольгинском районах Приморья. Кроме того, в этих районах, а также в Спасске-Дальнем и Дальнереченске планируется сформировать новые думы.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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