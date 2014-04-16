В Приморье новый мэр Зарубино оказался оборотнем

- Объективно смотря на положение дел, «Единая Россия» сейчас самая сильная и многочисленная партия. У нас сильные фракции, главы многих поселений – наши однопартийцы. Мы не только предлагаем какие-то инициативы, но и реально работаем над претворением решений в жизнь. Поэтому желание нового главы Зарубино вступить в «Единую Россию» мне кажется совершенно понятным – это своего рода подтверждение того доверия, которое есть у нас, - сказала руководитель регионального отделения «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА.