В Приморье пятиметровое цунами может в щепки разнести будущий порт

Неделю назад ООО «Морской порт Суходол» проинформировало общественность о начале процедуры общественных обсуждений проекта строительства специализированного угольного порта мощностью 20 млн т перевалки угля в год на северном побережье и в акватории бухты Теляковского (Уссурийский залив, Шкотовский район). Проект включает и строительство железнодорожной ветки с примыканием к станции «Смоляниново».
Заказчик официально объявил о том, что знакомиться с материалами проекта можно с 7 апреля в администрации пос. Романовка, а непосредственно публичное обсуждение проекта состоится там же 12 мая.
В основе идеи строительства угольного порта лежит желание сибирских угледобывающих компаний и лоббирующих их интересы представителей властных органов облегчить доступ к портовой инфраструктуре малым и средним компаниям.
Проект стартовал после того, как два года назад Минобороны отказалось в Приморье от ряда земель. Таковых оказалось много в Шкотовском районе. Если оценить сегодня все намерения портовых инвесторов, то окажется, что практически на все южные мысы Уссурийского залива претендует тот или иной проект.
На побережье бухты Теляковского в Шкотовском районе ранее располагался военный аэродром, следы которого еще хорошо видны на местности. Территория достаточно ровная и обширная. Есть здесь где и порт поставить, и разместить угольные склады, и железнодорожные пути построить. Но место имеют два существенных недостатка, которые, как считают эксперты, могут сыграть с инвестором злую шутку.
Во-первых, примыкающая морская акватория на протяжении примерно 2 км от береговой черты слишком мелководна. Инвестор это знает, потому что запланировал дноуглубительные работы. Предполагается, что на подходе к порту будет прорыт широкий, около 400 м шириной и протяженный, предположительно 1,5 км длиной, канал для прохода судов с осадкой 10-12 м. Канал должен быть глубиной не менее 15 м. Такое сооружение потребует серьезных затрат, последующего контроля за состоянием глубин и несет опасность при сильном волнении. Второй недостаток размещения порта в верховье Уссурийского залива - его открытость. Как отметил один из собеседников «ЗР», это место распахнуто, как ворота. Если оценить места расположения действующих в Приморье портов, то они, как правило, размещены в закрытых или частично закрытых бухтах.
Самая большая опасность размещения порта в верховье Уссурийского залива кроется в вероятности цунами. Учеными зафиксированы следы цунами в истории именно этого места с высотой волны до 5 м. Подобная волна, если она когда-нибудь повторится, разнесет и терминал, и подводный канал, считают специалисты.
Не так давно проектировщику угольного терминала поступила заявка на подготовку проекта рыбного порта с расположением практически на том же месте. По оценке наблюдателей, размещение рыбного порта и сопутствующей ему инфраструктуры было бы более логичным и безопасным мероприятием, считают некоторые наблюдатели. Такому порту не нужны большие глубины, значит, не потребуется рыть канал. Кроме того, в прилегающей акватории можно размещать садки для выращивания рыбы и моллюсков. Кстати, здесь находится одна из редких колоний дорогостоящего и пользующегося спросом на рынке АТР моллюска – анадары.
Итак, проект против проекта? Существовать вместе они, по всей видимости, не смогут. Смеем предположить, что выбор будет за угольным терминалом, так как данный проект представляет более реальные цифры экономического эффекта: уровень занятости, налоговые отчисления, социальные обязательства перед районом.
Шансы более экологичного рыбного кластера оцениваются гораздо ниже. Во-первых, потому, что создается впечатление, что у его инициаторов нет четкого понимания того, что он должен собой представлять. Во-вторых, из-за отсутствия ключевого инвестора. Непонятна будущая налоговая база. Минусом станет и длительность реализации проекта.
ООО «Морской порт Суходол» является заказчиком проекта угольного терминала в районе бухты Теляковского Уссурийского залива, генеральными подрядчиками выбраны компания ООО «Морское строительство и технологии» (г. Санкт-Петербург) и ОАО «Сибгипротранс» (г. Новосибирск).
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.