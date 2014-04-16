В Приморье пятиметровое цунами может в щепки разнести будущий порт

Во-первых, примыкающая морская акватория на протяжении примерно 2 км от береговой черты слишком мелководна. Инвестор это знает, потому что запланировал дноуглубительные работы. Предполагается, что на подходе к порту будет прорыт широкий, около 400 м шириной и протяженный, предположительно 1,5 км длиной, канал для прохода судов с осадкой 10-12 м. Канал должен быть глубиной не менее 15 м. Такое сооружение потребует серьезных затрат, последующего контроля за состоянием глубин и несет опасность при сильном волнении. Второй недостаток размещения порта в верховье Уссурийского залива - его открытость. Как отметил один из собеседников «ЗР», это место распахнуто, как ворота. Если оценить места расположения действующих в Приморье портов, то они, как правило, размещены в закрытых или частично закрытых бухтах.