В Приморье развивается образовательная робототехника

Однако внедрение данных наборов в образовательный процесс идет довольно медленно, лишь несколько учителей в крае начали полноценно применять наборы. По нашему мнению, одной из причин такого медленного внедрения является отсутствие в нашем регионе робототехнических мероприятий с непосредственным участием школьников и организации, способной объединить инициативы по образовательной робототехнике и предназначенной, в том числе, для аккумуляции знаний и учебно-методического сопровождения учителей края».