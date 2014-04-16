В рыбной отрасли Приморья снижают административные барьеры

По итогам совещания по вопросу развития рыбохозяйственного комплекса Приморья принято решение провести аудит административных барьеров в сфере рыбопереработки.
Совещание прошло 15 апреля во Владивостоке под руководством заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В нем принял участие губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Юрию Трутневу обозначили проблему, тормозящую развитие рыбопромышленной отрасли, как в регионе, там и в целом по стране.
«Мне сообщили, что сегодня до 50 различных органов ведут контроль предприятий, занимающихся рыбопереработкой на суше. Это очень большая цифра. Я дал поручение провести аудит и разобраться, какие функции контролирующих органов являются излишними. За 3-4 месяца мы сможем минимизировать административные барьеры в этой отрасли», - отметил полномочный представитель Президента в ДФО.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский также уделяет большое внимание устранению административных барьеров. «Одна из наших приоритетных задач – максимальное снижение административных барьеров. В этом направлении требуется совместная слаженная работа. Нужно смотреть на предпринимателей не как на людей, которые что-то просят, а как на тех, кто работает на экономику края», - заявил глава Приморья.
ZRPRESS.RU, Владивосток.