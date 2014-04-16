В рыбной отрасли Приморья снижают административные барьеры

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский также уделяет большое внимание устранению административных барьеров. «Одна из наших приоритетных задач – максимальное снижение административных барьеров. В этом направлении требуется совместная слаженная работа. Нужно смотреть на предпринимателей не как на людей, которые что-то просят, а как на тех, кто работает на экономику края», - заявил глава Приморья.