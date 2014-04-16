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Владивосток очищают от мусора и рекламы

16 апреля 2014, 11:25
7 апреля во Владивостоке стартовал двухмесячник по уборке и благоустройству городских территорий. Ежедневно сотрудники муниципального предприятия "Дороги Владивостока" выполняют поставленные главой города Игорем ПУШКАРЕВЫМ задачи – приводят город в порядок после зимы, очищают магистрали и пешеходные зоны, склоны, лестницы, остановки общественного транспорта.

7 апреля во Владивостоке стартовал двухмесячник по уборке и благоустройству городских территорий. Ежедневно сотрудники муниципального предприятия «Дороги Владивостока» выполняют поставленные главой города Игорем ПУШКАРЕВЫМ задачи – приводят город в порядок после зимы, очищают магистрали и пешеходные зоны, склоны, лестницы, остановки общественного транспорта.

На дороги вышла коммунальная спецтехника – пылесосы, поливомоечные машины и техника для мытья леерных ограждений. А бригады рабочих очищают от мусора, пыли и рекламных объявлений остановочные павильоны и подземные переходы. Работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать неудобства горожанам.

Излюбленное место у расклейщиков афиш и рекламных объявлений - стеклянные остановочные павильоны, которых во Владивостоке большинство. Очистка от них одного павильона занимает у рабочих более часа, в то время как их расклейка – несколько секунд.

«Перед дорожными службами поставлена непростая задача, - отметили в МУП «Дороги Владивостока», - оторвать афишу можно, но остается клей, и отмыть его довольно сложно. Нашли более эффективный способ, чем прежние - чистить с помощью парогенератора. Объявления удаляют струей пара при температуре 200 градусов. Счищать расклейку с остановок будем ежедневно, чтобы тратить деньги на такую рекламу, загрязняющую город, было невыгодно».

Приступили дорожные бригады и к помывке крыш подземных переходов по проспекту 100-летия Владивостока.

«В этом году моем крыши переходов впервые, но эта работа нам знакома. Технология отработана – выставляем спецтехнику, оборудованную системой Karcher, и щетками очищаем пыль и грязь, - сообщил мастер МУПВ «Дороги Владивостока» по Первореченскому району Алексей ОСТРИКОВ. - После крыш переходов бригады приступят к помывке облицовочной плитки подземных переходов».

Напомним, что санитарный двухмесячник, объявленный главой Владивостока, продлится по 31 мая. А 26 апреля жителей краевого центра приглашают поучаствовать в общегородском субботнике.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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