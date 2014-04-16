Во Владивостоке арендаторы переезжают в офисы подешевле

Противоречивые тенденции, проявившиеся на рынке нежилой недвижимости Владивостока в первом квартале этого года, скорее всего, будут характерны и для второго. Арендаторы покидают офисные центры? По данным специалистов ООО «Индустрия-Р», падение ставок аренды в офисных зданиях Владивостока в первом квартале этого года по сравнению с четвертым прошлого составило около 5%. Средний «квадрат» в них стал предлагаться по 947 рублей. Притом что в целом рынок аренды офисных помещений в городе подорожал на 1,5%. Вероятно, часть арендаторов находит варианты дешевле вне офисных центров, где ставки на 10-15% дешевле.