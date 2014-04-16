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Во Владивостоке строительству новой трассы придали ускорение

16 апреля 2014, 12:02
Во Владивостоке продолжается строительство альтернативной основным магистралям объездной дороги с Тухачевского на Днепровскую, которая позволит автомобилистам миновать одну из самых загруженных артерий города – проспект 100-летия Владивостока.

Во Владивостоке продолжается строительство альтернативной основным магистралям объездной дороги с Тухачевского на Днепровскую, которая позволит автомобилистам миновать одну из самых загруженных артерий города – проспект 100-летия Владивостока.

Побывав на строительстве новой дороги с проверкой, глава города Игорь ПУШКАРЕВ выразил подрядчику недовольство темпами земляных работ: «Я особой кипучей деятельности не вижу. Пересматривайте свои планы и наверстывайте. Надо, чтобы вы осенью уже сдали дорогу – полностью, в соответствии с проектом».

Новая четырехполосная трасса должна быть с бетонным основанием, системой ливневой канализации, освещением и тротуарами.

Генеральный директор фирмы- подрядчика ЗАО «ДВ Промстрой» Владимир СУШКО пообещал скорректировать планы и темпы работ и добавил, что вдоль дороги будут возведены еще 5 подпорных стен протяженностью 900 метров. Освещать новую асфальтобетонную дорогу будут 70 светильников. Кроме того, после завершения всех строительных работ здесь проведут благоустройство и озеленение.

Напомним, строительство транспортного узла «Днепровская – Вострецова – Тухачевского» было разделено на этапы. В прошлом году муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» выполнило работу по реконструкции участка дороги от улицы Вострецова до Днепровской с выносом инженерных коммуникаций, устройством ливневой канализации и пешеходных зон, которых здесь никогда не было, укладкой бетонного основания толщиной 18 сантиметров и трех слоев асфальта. При этом завершающий слой был уложен по новой технологии щебеночно-мастичным асфальтобетоном, который имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным асфальтом. Уже в сентябре 2013 года автомобилисты смогли проехать по новой асфальтобетонной дороге.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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