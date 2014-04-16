Во Владивостоке студенты cошлись в управленческих поединках на карьерном марафоне

Конкурсы для выпускников вузов проводятся в Приморье достаточно давно и уже успели доказать свою эффективность и для молодых специалистов, и для работодателей. Но традиционные формы проведения мероприятия сегодня уступают место новым технологиям оценки, которые позволяют выявить лучших из лучших. Участники карьерного марафона «Аякс-2014» прошли через достаточно непростой первичный отбор, потом демонстрировали лидерство, креативность, умение работать в команде в ходе деловых игр. Необычным был и финал конкурса - заключительные состязания между финалистами прошли в формате знаменитых управленческих поединков, автором которых является руководитель Таллиннской школы менеджеров Владимир ТАРАСОВ. Марафонцы сражались парами по олимпийской системе - на выбывание. В итоге абсолютным победителем марафона и обладателем главного приза стала студентка 5-ого курса Школы естественных наук ДВФУ (специальность «Медицинская физика») Диана Подоба. Однако для остальных участников конкурса борьба также не прошла даром - присутствовавшие на поединках работодатели смогли оценить профессиональные и деловые качества выпускников, наиболее перспективных в ближайшем будущем пригласят на собеседование в свои компании.