Замглавы Минрегионразвития Сергей Дарькин призвал жестче спрашивать с губернаторов

Заявление прозвучало на V Форуме регионов России, который прошел в МГУ имени Ломоносова на минувшей неделе. Сергей Дарькин выступил с докладом об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2013 году, прогнозе их исполнения в 2014 году и плановом периоде. Чиновник обратил внимание на то, что расходы регионов растут быстрее, чем доходы: за 2011-2013 годы темп роста расходов опережал рост доходов на 7,8 проц. В итоге прошлый год регионы России завершили с рекордным дефицитом в 642 млрд руб. На текущий год запланированный субъектами Федерации дефицит, по словам Дарькина, составит более 700 млрд руб.