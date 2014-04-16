Жители Приморья прогуливают работу из-за стресса

Чаще всего работники приморских компаний прогуливают работу из-за стресса или депрессии (46%). Каждого четвертого прогульщика может заставить прогулять работу все, что угодно. Напротив, примерные сотрудники в большинстве своем как не прогуливали, так и не собираются этого делать. Тем не менее 18% из них останутся дома, если вдруг окажутся в депрессивном состоянии, 9% не пойдут на работу, если уедут отдыхать с семьей и 6% пропустят работу, если пойдут гулять с друзьями.