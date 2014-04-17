Дальневосточной авиакомпании "Аврора" не хватает капитала

Контрольный пакет "Авроры" в размере 51% находится у "Аэрофлота", остальные 49% переданы в собственность Сахалинской области. "Аэрофлот" в 2012 году принял решение объединить подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиатрассы" (САТ) в единого дальневосточного перевозчика. Акции ОАО "Владивосток Авиа" были переданы САТ, которая в октябре 2013 года была переименована в ОАО "Авиакомпания "Аврора".