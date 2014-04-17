В Приморье резко выросло количество туристов из Южной Кореи

Стоит отметить, что отмена виз так стимулирует граждан Республики Корея посещать Приморье. Напомним, соглашение об отмене виз между Россией и Южной Кореей действует с 1 января текущего года. Воспользоваться безвизовым режимом могут туристы, отправляющиеся в Корею на срок не более 60 дней. При этом максимальный срок пребывания в этой стране без визы устанавливается в 90 дней в течение полугода. Такое же право получили россияне, отправляющиеся в Корею с деловыми или частными целями.