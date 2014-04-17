zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье резко выросло количество туристов из Южной Кореи

17 апреля 2014, 09:25
Специалисты рассказали, чем обусловлен небывалый поток корейских граждан на территорию края.
Сюжет
Туризм

В I квартале 2014 года увеличилось количество иностранцев, въехавших в Россию через приморские пункты пропуска.

По информации департамента координации правоохранительной деятельности, Приморского края, за три месяца через пункты пропуска региона в Россию въехало более 83 тысяч граждан. Это на 12 процентов выше уровня прошлого года.

«Рост произошел за счет граждан КНР – более 53,3 тысяч, Республики Корея – более 6,7 тысяч и КНДР – около 5,8 тысяч человек. Примечательно, что увеличение количества потока через границу южнокорейских граждан увеличилось на 78,9 процента», - отметили в департаменте.

Подчеркнуто, что основная часть иностранцев, въехавших в Россию через Приморье, - туристы.

«Туристы составили 18,2 процента от общего количества прибывших иностранцев. С коммерческими целями въехали 16,2 процента, в качестве иностранной рабочей силы – 18 процентов», - сообщили специалисты.

Стоит отметить, что отмена виз так стимулирует граждан Республики Корея посещать Приморье. Напомним, соглашение об отмене виз между Россией и Южной Кореей действует с 1 января текущего года. Воспользоваться безвизовым режимом могут туристы, отправляющиеся в Корею на срок не более 60 дней. При этом максимальный срок пребывания в этой стране без визы устанавливается в 90 дней в течение полугода. Такое же право получили россияне, отправляющиеся в Корею с деловыми или частными целями.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Центральная Азия – Китай#Условия поставки газа в Китай#АЭС Китай#Поставки в Китай#Итоги года#Южная Корея#Китай#Итоги 2011 г.#Россия - Китай#Итоги 2016#Китай импорт#Итоги 2018#Итоги 2019#Итоги 2011#Итоги 2017#Корея#Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай#Северная Корея#Финансовые итоги#Итоги недели#Экспорт в Китай#Китай экспорт#Китай - Россия#Китай импорт нефти#Нефтепродукты Китай#Китай роуминг#Экспорт нефти Китай#Итоги 2014#Туризм#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56