Дальневосточный филиал МТС остался без руководителя

"Конечно, доля грусти в расставании с Дальним Востоком присутствует, но это естественно, когда ты работаешь в одной команде на протяжении 10 лет. Главное, чтоб результат твоей работы радовал и тебя, и твою команду, и твоих клиентов. А проекты… Уверен, их будет реализовано еще не меньшее количество. Дальне­восточный регион - один из самых высокопотенциальных для развития и сотового рынка, и бизнеса в целом", - сообщил Игорь Егоров "Золотому Рогу".