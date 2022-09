Финны назло России продадут блокирующий пакет газеты "Ведомости" украинцам

О желании купить российские активы Sanoma заявлял и бывший совладелец этих активов, голландец Дерк Сауэр, который с сентября 2013 года перешел на работу в конкурирующий холдинг — РБК Михаила Прохорова. Правда, Сауэра интересует прежде всего доля в газете «Ведомости». В числе претендентов на «Ведомости» также назывались нынешние совладельцы «Бизнес Ньюс Медиа»: американская группа Dow Jones (вместе с The Wall Street Journal входит в News Corp. Руперта Мердока) и FT Group (газета The Financial Times, принадлежит британскому медиахолдингу Pearson Plc).