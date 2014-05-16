Финны назло России продадут блокирующий пакет газеты "Ведомости" украинцам

Финская медиагруппа Sanoma вышла на российский рынок в 2005 году, приобретя за €142 млн Independent Media (была переименована в Sanoma Independent Media) — на тот момент лидера по выручке среди российских глянцевых издателей, а также совладельца «Ведомостей». Глянец пережил финансовый кризис наиболее болезненно. Чтобы нивелировать его последствия, Sanoma начала избавляться от лишних активов. Компания недавно ушла с сербского и чешского медиарынков и начала искать покупателей на свои российские активы. Выручка Sanoma в Центральной и Восточной Европе в 2013 году упала на 13%, до €173,5 млн (против почти €200 млн в 2012 году). С начала 2014 года Sanoma также продала типографии и офисные помещения в Восточной Европе. Общая стоимость сделок составляет около €65 млн. Продажа штаб-квартиры в Хельсинки принесла холдингу еще €176 млн. Когда будущее российского бизнеса Sanoma будет определено, компания намерена сосредоточиться на рынках Нидерландов и Финляндии.