Финны назло России продадут блокирующий пакет газеты "Ведомости" украинцам

Финская медиагруппа Sanoma, заявившая о желании продать свой бизнес в России в прошлом году, начала переговоры с бывшими владельцами украинского медиахолдинга UMH Group Борисом Ложкиным и Вадимом Горяиновым. Об этом «Известиям» сообщил Горяинов; в Sanoma предпочли не подтверждать и не опровергать эти сведения.
О намерении приобрести часть в Sanoma Independent Media Борис Ложкин заявил еще в ноябре 2013 года, почти сразу после продажи UMH украинскому газовому олигарху Сергею Курченко (с начала кризиса на Украине находится в розыске). Ложкин вместе с партнером известили Sanoma о своей заинтересованности в сделке, и полгода финны никакой активности не проявляли.
— Недавно на нас вышли представители Sanoma, с которыми мы заключим NDA [договор о неразглашении]. После этого мы получим информацию о том, каковы их финансовые показатели и сколько они хотят. Пока мы этого не знаем, — поясняет бизнесмен.
По словам Горяинова, Sanoma намерена продать 33-процентную долю в «Бизнес Ньюс Медиа» (издает газету «Ведомости», долю в которой также имеют Financial Times Group и Dow Jones), свою долю в совместном с американским Hearst журнальном бизнесе «Фэшн Пресс» (российские версии журналов Cosmopolitan, Esquire, Harper's Bazaar) и пакет журналов, за которые нужно делать лицензионные отчисления в пользу Hearst, — «Юнайтед Пресс» (Men's Health, Woman's Health и National Geographic).
Аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин оценивает стоимость этих активов в $100–125 млн. Бизнесмены заинтересованы в том, чтобы купить всё, что продает Sanoma. Покупка бизнеса по частям их не интересует, заявил Горяинов.
Как Ложкин и Горяинов разделят купленное в случае заключения сделки, они еще не решили. Обсуждать этот вопрос пока преждевременно, считает Горяинов, так как у бизнесменов нет представления о цене, на которую рассчитывают продавцы.
В самой Sanoma воздерживаются от комментариев по поводу будущего российских активов и лишь напоминают, что процесс пересмотра активов в Восточной Европе и Бельгии продолжается.
— Мы рассматриваем все варианты того, что будет лучше для наших активов в российском медиабизнесе. Будет ли это полная продажа, продолжение бизнеса или же просто сокращение — комментариев пока не даем, — пояснил «Известиям» гендиректор финского холдинга Харри-Пекка Кауконен.
Внезапную инициативу Sanoma Горяинов связывает с тем, что группа Hearst, которая ранее претендовала на доли финнов в России, отказалась от покупки из-за нынешних непростых отношений между Россией и США. Однако российско-американская компания Hearst Shkulev Media (50% в ней принадлежит Hearst) все же рассчитывает на покупку доли Sanoma в «Фэшн Пресс», сказал «Известиям» президент компании Виктор Шкулев. До недавнего времени у Hearst как у владельца 50% «Фэшн Пресс» было право на эксклюзивные переговоры с Sanoma, но сейчас срок действия этого права истек.
— Теперь Sanoma вправе вести переговоры с любыми участниками рынка, — пояснил Шкулев.
О желании купить российские активы Sanoma заявлял и бывший совладелец этих активов, голландец Дерк Сауэр, который с сентября 2013 года перешел на работу в конкурирующий холдинг — РБК Михаила Прохорова. Правда, Сауэра интересует прежде всего доля в газете «Ведомости». В числе претендентов на «Ведомости» также назывались нынешние совладельцы «Бизнес Ньюс Медиа»: американская группа Dow Jones (вместе с The Wall Street Journal входит в News Corp. Руперта Мердока) и FT Group (газета The Financial Times, принадлежит британскому медиахолдингу Pearson Plc).
Финская медиагруппа Sanoma вышла на российский рынок в 2005 году, приобретя за €142 млн Independent Media (была переименована в Sanoma Independent Media) — на тот момент лидера по выручке среди российских глянцевых издателей, а также совладельца «Ведомостей». Глянец пережил финансовый кризис наиболее болезненно. Чтобы нивелировать его последствия, Sanoma начала избавляться от лишних активов. Компания недавно ушла с сербского и чешского медиарынков и начала искать покупателей на свои российские активы. Выручка Sanoma в Центральной и Восточной Европе в 2013 году упала на 13%, до €173,5 млн (против почти €200 млн в 2012 году). С начала 2014 года Sanoma также продала типографии и офисные помещения в Восточной Европе. Общая стоимость сделок составляет около €65 млн. Продажа штаб-квартиры в Хельсинки принесла холдингу еще €176 млн. Когда будущее российского бизнеса Sanoma будет определено, компания намерена сосредоточиться на рынках Нидерландов и Финляндии.
При продаже в России Sanoma, вероятно, пойдет на дисконт, считает аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. Заметная часть проектов холдинга не отличается высокой маржинальностью, объясняет эксперт. Он также полагает, что похолодание в отношениях между Россией и США вовсе не означает, что сделки с участием американских компаний будут сорваны. Скорее речь идет о заморозке переговоров, которые вскоре снова активизируются. Та же Hearst, о прекращении переговоров с которым писала пресса, снова обсуждает с Sanoma условия сделки, отметил Шкулев.
Кроме того, уже этим летом медиахолдинг РБК может изменить название газеты РБК Daily, об этом рассказали «Известиям» несколько источников в холдинге. По их словам, после истечения рекламных контрактов ежедневная деловая газета будет переименована в РБК, а сайт РБК Daily станет архивным.
Смена названия газеты — шаг на пути формирования объединенной редакцию, в рамках которой сольются коллективы агентства РБК и РБК Daily, говорят сотрудники холдинга. Сейчас РБК публикует новости и на сайте издания rbcdaily.ru, и на сайте агентства rbc.ru (со ссылками на новости газеты). С лета сайт газеты перестанет обновляться.
Шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская подтвердила, что сейчас руководство холдинга «мирно дискутирует» на этот счет, но окончательного решения пока не принято.
— Это обсуждается. У нас есть еще генеральный директор, президент, у меня есть своя позиция. Мы мирно дискутируем, — поясняет Осетинская. Огласить свою позицию на этот счет она отказалась.
Слияние агентства РБК и газеты РБК Daily не отразится на кадровой политике, продолжает Осетинская. Она утверждает, что сокращения штата в рамках объединения ресурсов не будет.
Курс на консолидацию активов «РосБизнесКонсалтинга» Михаила Прохорова был задан в ноябре прошлого года. Формировать объединенную редакцию пригласили Елизавету Осетинскую, которая два с половиной года проработала главредом журнала Forbes в России, а до него возглавляла редакцию «Ведомостей». В РБК она заняла пост шеф-редактора проектов и начала активно формировать свою команду, преимущественно из коллег по своим прежним проектам.
Вслед за Осетинской на пост главреда информационного агентства РБК пришел бывший шеф-редактор Forbes.ru Роман Баданин, который к тому моменту несколько месяцев работал исполнительным директором службы интернет-проектов агентства «Интерфакс». Позже стало известно о назначении на пост главреда РБК Daily заместителя главного редактора «Ведомостей» Максима Солюса. Бывшему главреду РБК Daily Петру Кирьяну была предложена должность зама Солюса.
С 19 мая к команде Осетинской примкнет и замглавреда российского Forbes Валерий Игуменов, который возглавит редакцию делового журнала РБК. Вместе с Осетинской Игуменов выработает новую концепцию развития журнала. По словам Осетинской, РБК останется «журналом про бизнес».
По данным сотрудников холдинга, после перемен в руководстве его штат заметно сократился. Причину журналисты усматривают в недопонимании между сотрудниками старой редакции и новым руководством. Не все журналисты готовы принимать новые требования. По мнению экспертов, сокращение штата неизбежно при объединении агентства и газеты, поскольку отделы двух ресурсов дублируют друг друга.
Холдингу РБК принадлежит одноименная газета, агентство, журнал и телеканал, а также интернет-мессенджер QIP, порталы cnews.ru, autonews.ru, quote.ru, развлекательный ресурс loveplanet.com, хостинг-сервис smotri.com, группа Hosting Community и другие. Сообщалось, что РБК ищет покупателей на свои развлекательные ресурсы. В начале года холдинг продал интернет-издание «Утро.Ru».
Финансовые показатели РБК в 2013 году оказались ниже показателей предыдущего года. Медиахолдинг увеличил выручку на 10% (до 5,6 млрд рублей) по сравнению с 2012 годом. А вот показатель EBITDA сократился почти в 40 раз — с 473 млн рублей в 2012 году до 12 млн в 2013 году. Операционные расходы компании в прошлом году выросли на 21%, до 5,58 млрд рублей. Как ранее заявлял председатель совета директоров РБК Дерк Сауэр, на показатель EBITDA повлияла реструктуризация долга и смена менеджмента.
Долг РБК перекочевал к владельцу холдинга Михаилу Прохорову от основателей компании — Германа Каплуна, Александра Моргульчика и Дмитрия Белика, которые понесли убытки от операций на фондовом рынке. В 2010 году, став обладателем контрольного пакета акций РБК, Михаил Прохоров договорился с кредиторами холдинга о реструктуризации долга на $230 млн. До весны 2012 года основатели проработали в родном холдинге, однако совет директоров отстранил от должности гендиректора Германа Каплуна и назначил на его место Сергея Лаврухина, проработавшего на этом посту больше года. Летом 2013 года Лаврухина сменил основатель ИД Sanoma Independent Media (газета «Ведомости», линейка журналов Cosmopolitan, журналы Esquire, Men's Health и другие) Дерк Сауэр, который является председателем совета директоров РБК. За назначением Сауэра последовала череда редакционных перестановок, которая длится и по сей день.
ZRPRESS.RU, Владивосток.