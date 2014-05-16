На Дальнем Востоке завершена установка оборудования для видеонаблюдения при проведении ЕГЭ

Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.