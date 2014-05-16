На Дальнем Востоке завершена установка оборудования для видеонаблюдения при проведении ЕГЭ

«Ростелеком» на Дальнем Востоке завершил установку программно-аппаратных комплексов (ПАК) для видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена в 2014 году. Установлено, настроено и протестировано более 3560 ПАКов в 574 школах региона и более 60 ПАКов в 13 региональных центрах обработки информации (РЦОИ).
В Приморском крае системами видеонаблюдения обеспечены 547 школьных аудиторий в 51 пункте приема экзаменов.
Для реализации проекта «Ростелеком» задействует собственную сетевую инфраструктуру. В Дальневосточном регионе развернуты три Центра обработки данных (ЦОД) в городах Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.
Центры обработки данных обеспечивают хранение данных видеозаписи экзаменов, возможность предоставления доступа к записям для представителей Министерства образования и науки РФ, Органов Исполнительной власти субъектов РФ, Рособрнадзора.
В рамках данного проекта «Ростелеком» открыл портал SMOTRIEGE.RU, который обеспечит возможность просмотра в режиме реального времени интернет-трансляции во время проведения ЕГЭ. По решению заказчика, портал будет доступен для федеральных и общественных наблюдателей, аккредитованных Рособрнадзором, представителей Министерства образования и науки РФ, Органов Исполнительной власти субъектов РФ, Рособрнадзора.
Поддержка пользователей портала обеспечена по интеллектуальному номеру 8-800-100-4312, звонки на который будут бесплатными из любого региона России.
«Ростелеком» в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации (№681-р от 18.04.2014) определен единственным поставщиком услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных, трансляции видеосигнала в сети Интернет, сбору и хранению полученных видеозаписей в целях осуществления видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в 2014 году.
Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
ZRPRESS.RU, Владивосток.