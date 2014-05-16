Приморский край - в числе регионов-лидеров по решению проблем дольщиков

Приморский край назван в числе регионов России, где наиболее эффективно решается вопросы нарушения законодательства в сфере долевого строительства жилья. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень в ходе селекторного совещания.
В совещании принял участие вице-губернатор Приморья Василий Усольцев. По его словам, в прошлом году в крае при активном участии администрации края введены в эксплуатацию пять «проблемных» домов, которые долгое время стояли недостроенными.
Это многоквартирные дома, расположенные во Владивостоке по улицам: Комарова, Тобольская, Ватутина, Вторая Круговая, проспекту 100 лет Владивостоку.
«Эти меры позволили обеспечить законные интересы 563 граждан», - отметил Василий Усольцев.
Как было озвучено на совещании, всего в России проблемы в сфере жилищного долевого строительства есть в 59 регионах. Речь идет о 811 недостроенных домах и 72 тысячах пострадавших граждан.
Приморье, по словам Михаила Меня, входит в число регионов, где вопросы нарушения законодательства в сфере долевого строительства жилья решаются наиболее эффективно.
На сегодняшний день в крае остается 11 «проблемных» объектов. Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, в 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 8 объектов. Это обеспечит законные интересы 704 граждан.
На совещании была поставлена задача – до конца 2015 года всем регионам России решить вопросы по всем «проблемным» объектам. По словам Василия Усольцева, в Приморье данное поручение будет выполнено в указанный срок.
Присутствующий на совещании депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн отметил, что в этом году в России будет ужесточена уголовная ответственность для компаний-застройщиков в части незаконного использования долевых инвестиций. Это позволит усилить меры по защите прав дольщиков.
Напомним, проблемные объекты долевого строительства находятся на особом контроле губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.
По мнению главы региона, чтобы обезопасить дольщиков, необходимо менять законодательство. «Необходимо, например, ввести обязательное страхование части рисков. Эти предложения я уже озвучивал в Правительстве. Также необходимо усилить ответственность застройщиков. Прокуратура должна обеспечить неотвратимость наказания по таким делам», - заявил глава региона.
ZRPRESS.RU, Владивосток.