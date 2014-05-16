В Приморье оформляют земельные участки под рыбные рынки

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 15 мая заслушал доклад о процессе создания рыбных рынков во Владивостоке.
В настоящее время разработаны «дорожные карты» строительства двух рыбных рынков. «На уровне города решается вопрос по оформлению земельных участков для строительства рыбных рынков. Первый располагается в районе улицы Корабельная набережная, а второй – на улице Татарская», - доложил глава Владивостока Игорь Пушкарев.
Он заверил, что в ближайшее время на кадастровый учет будут поставлены объекты недвижимости по первому адресу. «К 1 кварталу 2015 года мы завершим оформление данного земельного участка», - сказал он. ООО «ДВ Комбинат», занимающийся участком в районе улицы Татарской, уже в конце мая представит первый этап проектирования рыбного рынка.
Отметим, в настоящее время в 19 муниципальных районах и городских округах Приморья организована выездная торговля рыбопродукцией, в том числе парной и охлажденной.
Напомним, создание во Владивостоке рыбных рынков – поручение губернатора Владимира Миклушевского. «Несерьезно, когда портовый город не имеет своего рыбного рынка», - считает глава региона.
ZRPRESS.RU, Владивосток.