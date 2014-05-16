В Приморье оформляют земельные участки под рыбные рынки

Он заверил, что в ближайшее время на кадастровый учет будут поставлены объекты недвижимости по первому адресу. «К 1 кварталу 2015 года мы завершим оформление данного земельного участка», - сказал он. ООО «ДВ Комбинат», занимающийся участком в районе улицы Татарской, уже в конце мая представит первый этап проектирования рыбного рынка.