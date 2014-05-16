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Вице-губернатор Приморского края отстранил от работы главврача Уссурийской городской больницы

16 мая 2014, 17:25
И инициировал служебную проверку по факту причинения тяжелых травм двухмесячному ребенку.

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков сегодня, 15 мая, инициировал служебную проверку по факту причинения тяжелых травм двухмесячному ребенку в КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ». Напомним, по мнению родителей в мае на приеме у хирурга при плановом осмотре 2-месячному Алексею Новосёлову сломали обе ноги. Сейчас, по словам матери, ребенок находится в травматологическом отделении городской больницы. «Необходимо провести служебную проверку в кратчайшие сроки и установить причины инцидента. Подобные случаи недопустимы», - заявил вице-губернатор края. Сегодня от работы отстранили руководителя медицинского учреждения Андрей Скирута, а также детского хирурга, который проводил плановый осмотр ребенка. Вице-губернатор также дал распоряжение оказать ребенку всю необходимую медицинскую помощь.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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