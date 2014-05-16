Во Владивостоке детей научили правильно питаться

- Еда должна не просто насыщать и приносить удовольствие. Нужно следить за тем, чтобы пища была не только вкусной, но и полезной. Надо четко осознавать, что мы в ответе за то, что и как мы едим. Все начинается с детства. Если ребенок привык переедать, питаться одними сладостями, перекусывать гамбургерами и бутербродами, то во взрослой жизни у него обязательно возникнут проблемы.