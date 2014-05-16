Во Владивостоке открылась туристская выставка PITE

Стоить отметить, что выставка «PITE» из года в год становится все масштабнее и ярче, растет география и количество участников, а также площади и количество национальных экспозиций. Значительную площадь на выставке занимает экспозиция Приморского края, на которой муниципальные образования представили свои программы развития. На экспозиции можно ознакомиться с предложениями по экологическому и этнографическому туризму, выбрать и спланировать комфортный отдых на море, в санатории или доме отдыха, запланировать путешествие по Приморью и узнать много полезного и интересного об истории и культуре нашего края.