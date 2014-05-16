Во Владивостоке открылась туристская выставка PITE

Сегодня, 16 мая, во Владивостоке в спортивном комплексе ДВФУ на острове Русский открылась XVIII Тихоокеанская туристская выставка (PITE). Более 250 компаний из 20 стран мира приехали в Приморье для того, чтобы познакомиться с туристской индустрией края. В церемонии открытия выставки приняли участие вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, сенатор Татьяна Заболотная, представитель Министерства культуры РФ Николай Королёв, директор представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке Пак Хьюн Бон и другие официальные лица.
По словам директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексея Старичкова, сегодня Приморье может достойно конкурировать с другими странами в сфере туризма.
«Это подтверждает статистика: в 2013 году по Приморью путешествовало 1,5 миллиона туристов, что в полтора раза превышает показатель прошлого года. В их числе – иностранные туристы, жители других регионов страны, а также сами приморцы, которые посещают соседние города и районы», - проинформировал Старичков.
Как сообщил корр. Zrpress c места события, посетителей ждёт не только информация о туристских достопримечательностях, но и интересная развлекательная программа, которая проходит в виде мастер-классов на стендах участников и на сцене выставочного зала (см. программу выставки ниже).
Стоить отметить, что выставка «PITE» из года в год становится все масштабнее и ярче, растет география и количество участников, а также площади и количество национальных экспозиций. Значительную площадь на выставке занимает экспозиция Приморского края, на которой муниципальные образования представили свои программы развития. На экспозиции можно ознакомиться с предложениями по экологическому и этнографическому туризму, выбрать и спланировать комфортный отдых на море, в санатории или доме отдыха, запланировать путешествие по Приморью и узнать много полезного и интересного об истории и культуре нашего края.
Зарубежные партеры выставки приглашают жителей и гостей Приморского края приглашают посетить Гуам (США), Вьетнам Индонезию, КНР, Малайзию, Мальдивские острова, САР Макао (КНР), Северные Марианские острова, Сингапур, Таиланд, Южную Корею, Филиппины, Японию.
Не удивительно, что один из самых масштабных павильонов на выставке развернула Южная Корея – ведь для того, чтобы совершить путешествие в Страну утренней свежести с января 2014 года виза не требуется. Семь провинций Ю. Кореи развернули свои экспозиции, рассказывающие о разнообразных туристических возможностях во всех уголках страны - начиная от мегаполисов Сеул и Пусан и заканчивая горнолыжными курортами.
Примечательно, что еще один азиатский сосед - Япония также широко представила свой туристический потенциал. На стендах тематической экспозиции можно ознакомиться с новым туристским направлением – Окинава. Чартерные рейсы на этот райский остров из Владивостока и Хабаровска начинают летать уже в июне.
Побывать на выставке и ознакомиться со всеми направлениями и маршрутами могут не только туроператоры, но и все желающие. Жителей и гости Приморского края смогут добраться на регулярных маршрутах городского автомобильного транспорта № 15, № 74, № 22Д, №29.
Кроме того, администрацией Приморского края совместно с Представительством Национальной Организации Туризма Кореи во Владивостоке организовано дополнительное автобусное сообщение. Автобусы будут отправляться от Центральной площади 16 и 17 мая.
Маршрут: Центральная площадь (со стороны Администрации Приморского края) - остров Русский.
Время посадки на автобус: 10:00, 12:00 и 14:00. Стоянка перед отправлением 15 минут.
Стоит отметить, что данные автобусы отвезут Вас прямо к выставочному павильону. В случае если вы доберетесь на о. Русский общественным транспортом или на личном автомобиле нужно быть готовым к достаточно длительному пешему походу по территории ДВФУ либо внутри кампусов.
Программа выставки:
16 мая можно будет посмотреть:
10:00 – 11:00 - выступление творческого коллектива Республики Корея;
11:30 – 12:00 - выступление творческого коллектива Малайзии;
12:00 – 12:30 - презентация Недели моды «Pacific Style Week»;
12:30 – 13:00 - выступление творческого коллектива Индонезии;
13:00 – 14:00 - выступление спортивных федераций ВГУЭС;
14:00 – 15:00 - выступления творческих коллективов муниципальных образований Приморья (Вокальные номера студентов филиала ВГУЭС Артема, Ансамбль «Вишенка» Черниговского района, заслуженный коллектив Приморского края «Образцовая студия «Лицей» Яковлевского района);
15:00 – 15:15 - выступление творческого коллектива Республики Корея;
16:00 – 16:30 - выступление творческого коллектива Индонезии;
16:30 – 17:00 - выступление Федерации силовой акробатики на пилонах.
17 мая:
10:40 – 11:00 - выступление творческого коллектива Индонезии;
11:00 – 11:30 - выступление творческого коллектива Республики Корея;
12:00 – 12:30 - выступление творческого коллектива Малайзии;
12:30 – 13:00 - презентация Недели моды «Pacific Style Week» (ВГУЭС);
13:00 – 14:00 - выступления народного хора казачьей песни «Сударушка» из Артема;
15:00 – 15:20 - выступление творческого коллектива Индонезии;
16:00 – 17:00 - выступление творческих коллективов ДВФУ;
17:00 – 17:30 - выступление творческого коллектива Малайзии.
18 мая:
11:00 – 11:20 - выступление творческого коллектива Индонезии;
11:30 – 13:00 - Конкурс студенческих проектов «Туризм и гостеприимство: шаг в профессию» (с элементами КВН и «брейн-ринга);
13:00 – 13:30 - выступление творческого коллектива Малайзии;
13.40 – 14:00 - выступление творческого коллектива Индонезии;
14:30 – 15:00 - выступление творческого коллектива Малайзии.
Безусловно, XVIII Тихоокеанская международная туристская выставка (PITE) станет ярким культурным событием в жизни региона!
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.