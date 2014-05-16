Во Владивостоке растет отряд добровольцев "Благого дела"

Во Владивостоке подвели итоги "Весенней недели добра". Молодые добровольцы – ученики школ и студенты, реализовали 12 социальных проектов. Среди них - благотворительный фестиваль «Броfest» в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями, проект «Раскрась детский мир», патриотическая акция «Письмо герою» и "Уроки добра".
Как писал ZRPRESS.Ru, во Владивостоке "Уроки добра" проводились в рамках проекта автономной некоммерческой организации "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов "Благое дело" под названием «Прививка от равнодушия».
«Неделя добра завешена, но мы понимаем, что добро - нормальное состояние души, не может ограничиваться днями, неделями или месяцами, поэтому мы продолжаем заниматься «Прививкой от равнодушия». Ведь проект автономной некоммерческой организации "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов "Благое дело" под названием «Прививка от равнодушия» был задуман с целью поддержать и объединить творческую молодежь Владивостока, которая, реализуя себя, хочет заниматься социальными проектами. В ближайшее время в художественном училище состоится встреча с молодежью, присоединившейся к отряду добровольцев. В добрый путь!!!», - рассказал ZRPRESS.Ru Геннадий Антропов, руководитель Автономной некоммерческой организации содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов "Благое дело".
По итогам "Весенней недели добра" все участники награждены грамотами управления молодёжи г. Владивостока.
Досье ZRPRESS: Автономная некоммерческая организация содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» была зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием развитии, поддержка семей, воспитывающих детей с отклонениями в психике.
Елена ПАВЛЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.