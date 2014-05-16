Во Владивостоке растет отряд добровольцев "Благого дела"

«Неделя добра завешена, но мы понимаем, что добро - нормальное состояние души, не может ограничиваться днями, неделями или месяцами, поэтому мы продолжаем заниматься «Прививкой от равнодушия». Ведь проект автономной некоммерческой организации "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов "Благое дело" под названием «Прививка от равнодушия» был задуман с целью поддержать и объединить творческую молодежь Владивостока, которая, реализуя себя, хочет заниматься социальными проектами. В ближайшее время в художественном училище состоится встреча с молодежью, присоединившейся к отряду добровольцев. В добрый путь!!!», - рассказал ZRPRESS.Ru Геннадий Антропов, руководитель Автономной некоммерческой организации содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов "Благое дело".