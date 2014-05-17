Игорь Илюшин раскрыл тайны серебряного портсигара и косого дождя

«Дорогой Игорь Алексеевич! 39 лет назад Вы меня провожали на практику в Москву. И дали мне серебряный портсигар для журналиста КП Александра Сабова. Тот старинный портсигар я Сабову передал, и помню, как он был благодарен. Не знаю, что за тайна с ним была связана, но мне тут же нашли стол в «Комсомолке» и доверили мешок читательских писем разбирать. Сабова только что назначили зав.отделом писем КП. Свой диплом в ДВГУ я написал о работе с письмами трудящихся в «Комсомолке».... Но это было позже. А в один из первых дней там мне говорят: тебя ищет Фронин – он в 603 комнате сидит... Пришел под очи Фронина. Великолепный такой кинематографичный и переполненный идеями Фронин (нынешний главред «Российской газеты»): «Мне звонил Игорь Илюшин, что ты перспективный парень?! Завтра поедешь в командировку! На конкурс молодых чего то там прядильщиц....». И в КП вышел мой первый репортаж..."