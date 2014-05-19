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Американскому бизнесу намекнули, что его могут попросить с Дальнего Востока России

19 мая 2014, 14:04
Путин нашел благодарных покупателей нефтегазовых ресурсов России на Востоке
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АТР

Уже 20 мая, во время визита Владимира ПУТИНА в Шанхай для участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) может быть подписан долгожданный контракт на поставку в Китай 38 млрд кубометров газа в год сроком на 30 лет. Вопреки звучавшим прогнозам о существенных скидках Китаю, итоговая цена на топливо будет «примерно на уровне среднеевропейской» — то есть в районе $350-380 за тысячу кубометров, сказал «Известиям» источник в «Газпроме». Таким образом, Россия сможет получить около $400 млрд.

Источник говорит, что перед главой компании Алексеем Миллером стоит задача «согласовать лишь одну цифру» — и это планируется сделать уже в понедельник на переговорах главы газового холдинга с его коллегой из китайской CNPC. Позиции сторон «очень близки друг к другу», отмечает собеседник «Известий»: он высоко оценивает шансы договориться. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью «Вестям» в субботу уточнил, что стороны сходятся во всем, кроме стартовой, базовой цены в формуле цены на голубое топливо. Причем сама формула цены уже согласована китайскими партнерами.

Визит Владимира Путина в Китай во вторник можно назвать историческим, на фоне большого внимания к поездке со стороны Европы и США. Россия практически заявила о переориентации существенной части потока своего экспорта энергоносителей в сторону стран Азиатско-тихоокеанского региона, этот рынок выгоден по цене и перспективен по объемам в долгосрочном периоде. На фоне постоянных деклараций Европы о том, что она хочет максимально сократить свою зависимость от российского газа, «Газпром» дал понять, что найдет, куда деть свое топливо.

— Мы с китайскими нашими партнерами договорились о том, что тут же, как только подписываем контракт по восточному маршруту, начинаем переговоры по западному маршруту. А вот что касается западного маршрута, здесь есть одно принципиальное отличие по ресурсной базе. Это уже ресурсная база та, на которой мы осуществляем поставки газа в Европу. Газа там более чем достаточно, ресурсная база просто гигантская. В среднесрочной перспективе объем поставок газа в Китай может быть сопоставим с объемами поставки газа в Европу, — сказал Миллер 17 мая.

Помимо согласования цены на голубое топливо в ходе визита Владимира Путина в Китай могут быть подписаны сопутствующие документы по нефти и газу, включая соглашение по условиям финансирования контракта. Здесь пока есть спорный момент: китайцы готовы приобретать газ по предоплате, а «Газпром» больше заинтересован в получении недорогого кредита, который можно было бы направить на более широкий круг целей, нежели средства, полученные от предоплаты голубого топлива.

Вслед за восточным маршрутом поставок газа в Китай и страны АТР может быть реанимирован маршрут западный (по газопроводу «Алтай») с ресурсной базой в виде газа Ямала и север Тюменской области. При этом даже с учетом того, что она же является ресурсной базой поставок топлива для Европы, газа хватит всем потребителям, были бы приемлемы условия поставок и цена топлива. Что касается перспективы вхождения китайских компаний в шельфовые проекты, тут у них может быть шанс там, где речь идет об участии в финансировании. Но у китайских компаний все еще нет таких технологий, нужных для освоения шельфа, которые есть у западных участников рынка, поэтому вероятность паритетного партнерства тут минимальна.

Широкий спектр соглашений и контрактов к визиту главы государства готовит и «Роснефть». По словам источника «Известий» в этой компании, Игорь Сечин будет в составе российской делегации. Недавно он летал в Пекин, где вновь актуализированы переговоры по контракту на поставки нефти Sinopec, а также перспективы вхождения китайских компаний в долю Восточно-сибирской нефтехимической компании.

«Роснефть» и Sinopec осенью прошлого года подписали в Пекине меморандум о заключении контракта на поставки нефти в объеме до 100 млн тонн в течение 10 лет на сумму в $85 млрд при предоплате до 30%. Поставки запланированы с 2014 года, на условиях предоплаты. Также документ предусматривает возможность частичного замещения нефти нефтепродуктами. В последовавшем протоколе о всестороннем сотрудничестве фигурируют планы по совместной переработке попутного нефтяного газа, проекта в области нефтегазохимии, разведке и разработке месторождений, как нефтяных так и газовых.

— Руководство «Роснефти» едет обсуждать возможность участия китайских компаний (CNPC и Sinopec) в разработке материковых и шельфовых месторождений «Роснефти», а также проекты в области нефтепереработки, — сказал собеседник «Известий».

Помимо торговли углеводородами экономические связи России и Китая включают в себя проекты из других отраслей. По словам помощника президента РФ Владимира Путина Юрия УШАКОВА, 20 мая планируется подписание 43 важных бумаг: контрактов, соглашений и межгосударственных документов. В составе российской делегации помимо предпринимателей будут представители правительства, в том числе Аркадий ДВОРКОВИЧ, Сергей ЛАВРОВ, Александр ГАЛУШКА, Игорь СЛЮНЯЕВ, Николай ФЕДОРОВ, Александр НОВАК; поедут также главы ряда регионов.

Торговый оборот с Китаем в 2013 году, по словам Юрия Ушакова, составил $88,8 млрд, он не исключил, что к концу текущего года это уже будет $100 млрд. По данным Росстата, торговый оборот с США в 2013 году составил всего $27,7 млрд. Китай при этом демонстративно дистанцировался от обсуждения украинского кризиса и не настроен ни на какие санкции. Почетный председатель совета Китайского фонда международных проблем при МИД КНР, бывший посол в России Чжан ДЭГУАН ранее заявлял, что целью встречи китайского руководства с президентом РФ не является обсуждение украинской проблемы. По словам дипломата, Китай пока не занял чью-либо сторону в этом вопросе.

Вместе с тем эксперты не исключают, что ситуация с неплатежами за газ Украиной так или иначе отразится на переговорной позиции России с Китаем, однако как-то радикально переломить ситуацию эта проблема не сможет. Алексей Мастепанов, заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, полагает, что китайцы понимают, что в ближайшие 10 лет, несмотря на все попытки диверсификации поставок газа, Европа без российского газа не обойдется. Поэтому в своих прагматичных, холодных расчетах они не будут руководствоваться ситуацией, которая может поменяться в ближайшие месяцы.

— Украинский кризис может внести в финальные переговоры некий элемент игры, повлиять на эмоции их участников, которые так или иначе заинтересованы повлиять на итоговую цену топлива каждый в свою сторону, — добавил Мастепанов.

Сергей Санакоев, ответственный секретарь Российско-китайской палаты высоко оценивает шансы на подписание газового контракта с Китаем 20 мая:

— Цена на газ, скорее всего, будет согласована прямо накануне визита Владимира Путина в Китай. Она не окажется принципиально ниже европейской, и будет взаимовыгодной, — рассуждает эксперт. — Помимо самого газового контракта планируется документально закрепить инновационное сотрудничество, в том числе по участию в шельфовых проектах, а также в Восточно-сибирской нефтехимической компании («восточном НПЗ» Роснефти). Это продолжение многолетних переговоров, это отношения стратегического партнерства и не зависят от сторонних обстоятельств. Мы приветствуем любые инвестиции в российскую экономику, особенно в НПЗ. И если вдруг по какой-то причине американские компании примут решение выходить из ряда проектов, например СРП «Сахалин-1», то свято место пусто не будет. Эту долю могут предложить китайцам, но только в том случае, если японская Sodeco не использует свое преимущественное право на ее выкуп.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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