Американскому бизнесу намекнули, что его могут попросить с Дальнего Востока России

— Цена на газ, скорее всего, будет согласована прямо накануне визита Владимира Путина в Китай. Она не окажется принципиально ниже европейской, и будет взаимовыгодной, — рассуждает эксперт. — Помимо самого газового контракта планируется документально закрепить инновационное сотрудничество, в том числе по участию в шельфовых проектах, а также в Восточно-сибирской нефтехимической компании («восточном НПЗ» Роснефти). Это продолжение многолетних переговоров, это отношения стратегического партнерства и не зависят от сторонних обстоятельств. Мы приветствуем любые инвестиции в российскую экономику, особенно в НПЗ. И если вдруг по какой-то причине американские компании примут решение выходить из ряда проектов, например СРП «Сахалин-1», то свято место пусто не будет. Эту долю могут предложить китайцам, но только в том случае, если японская Sodeco не использует свое преимущественное право на ее выкуп.