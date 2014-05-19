Германа Зверева избрали президентом уже в четвертый раз

– Признателен всем членам ассоциации за доверие, – сообщил президент АДМ Герман Зверев. – Ассоциация добытчиков минтая выстояла в таком шторме, который многие объединения просто убил бы. Мы не развалились, не раскололись и продолжим работу. Задачи непростые: пройти сертификационный аудит в этом году, защитить «исторический принцип», проредить административные барьеры. Уверен, мы справимся.