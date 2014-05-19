Конкурс для приморских журналистов – это хороший стимул для развития – Елена Старостина

Пресс-секретарь Амурского филиала WWF России считает, что для журналиста важно получить оценку совей работы извне. Пресс-секретарь Амурского филиала WWF России Елена Старостина считает, что для журналиста важно получить оценку своей работы извне, поэтому конкурс для приморских журналистов является хорошим стимулом для развития, сообщила ZRPRESS.Ru Вероника Горбань, пресс-секретарь Дальневосточного МедиаСаммита, Приморского отделения Союза журналистов России. - Конкурс, безусловно, важен и нужен для журналистов. Во-первых, это возможность получить оценку своей работы извне, а не только со стороны редакции, где он работает. А, во-вторых, победа в таком конкурсе – это хороший стимул для развития, для того чтобы "выросли крылья". Ведь журналист без "крыльев" не может, в его профессии это необходимо, - рассказала Елена Старостина.