Меркель похудела на 10 килограммов из-за Путина?

Вообще-то, как шутят сейчас в Ведомстве федерального канцлера, поддерживать диету Ангеле Меркель не так уж и трудно. Основная причина такой ситуации связана с главой этого ведомства 55-летним Петером Альтмайером, весящим солидные сто сорок килограмм. Если Меркель и Альтмайер сидят за одним столом заседаний, на котором тарелки с закусками, то госпоже канцлеру никогда ничего не достается. Утверждается, что руководитель ее аппарата быстренько все подъедает, нисколько не думая о своем начальнике. Сам Альтмайер шутя говорит, что так же, как и Меркель, борется со своим весом, но выступает с канцлером в «разных весовых категориях». «Со своей фигурой я заключил «соглашение о перемирии», – утверждает Альтмайер: он по-прежнему любит вкусно и плотно поесть, но для поездок на работу пересел теперь со служебного лимузина на обычный велосипед.