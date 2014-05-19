Меркель похудела на 10 килограммов из-за Путина?

Строгая дисциплина и ограничения в питании, а не события на Украине, как утверждаю некоторые злые языки, помогли германскому руководителю Ангеле МЕРКЕЛЬ сбросить более десяти килограммов. По крайней мере, это утверждает Управляющий делами фракции ХДС.
Оказывается, что иногда и серьезные физические травмы могут принести определенную пользу пострадавшему. Особенно если несчастный случай произошел с человеком с сильным характером и волей, привыкшим преодолевать трудности, как это случилось с федеральным канцлером Германии. Казалось бы, после падения на лыжах во время рождественского отдыха в Швейцарии и перелома тазового кольца фрау Меркель должна была уйти на долгий больничный. Однако глава немецкого правительства не только сумела быстро выйти на работу, не стесняясь передвигаться с помощью костылей, но и использовала эту ситуацию в свою пользу, пишет сайт rg-rb.de.
Она села на строгую диету. Больше никаких бутербродов с сыром или со свиным паштетом, никаких кексов или печений. Вместо этого – блюдечко с нарезанной морковкой, красным, желтым и зеленым болгарским перцем, а также луком-пореем.
Управляющий делами фракции ХДС в Бундестаге Клаус ШЮЛЕР, отвечающий за организационное обеспечение проводимых руководством партии заседаний в парламенте, еще в начале года получил в связи с этим строгое указание от «шефа». Теперь он должен тщательно следить за тем, чтобы тарелки с аппетитно пахнущими бутербродами были расставленным на столе во время заседаний как можно дальше от Меркель. Тогда, мол, и соблазнов перекусить нездоровой пищей у федерального канцлера будет поменьше.
«Госпожа Меркель очень дисциплинирована, она тщательно придерживается прописанной ей врачами диеты, ест много фруктов», – заявил источник в окружении главы правительства. С момента своего неудачного приземления на пятую точку 59-летняя женщина уже сбросила как минимум десять кило. Возможно, что для жителей Германии, которые через день видят по телевизору федерального канцлера, результаты ее диеты не особенно бросаются в глаза. Другое дело американцы. Во время недавнего визита Меркель за океан американские журналисты сразу же отметили ее подтянутый вид. «Она посвежела и выглядит намного более спортивно, чем ранее», – отмечали репортеры.
О строгой дисциплине и сильной воле немецкого канцлера говорит сейчас и легенда мирового альпинизма итальянец Райнхольд Месснер, покоривший за свою жизнь все четырнадцать «восьмитысячников». Он уже много раз сопровождал Меркель и ее супруга Йоахима Зауэра во время отпуска в Южном Тироле. По словам Месснера, пешие прогулки именитой четы по альпийским склонам часто продолжаются до шести часов кряду, без какого-либо «перерыва на обед» и без жалоб на усталость и необходимость отдохнуть.
Вообще-то, как шутят сейчас в Ведомстве федерального канцлера, поддерживать диету Ангеле Меркель не так уж и трудно. Основная причина такой ситуации связана с главой этого ведомства 55-летним Петером Альтмайером, весящим солидные сто сорок килограмм. Если Меркель и Альтмайер сидят за одним столом заседаний, на котором тарелки с закусками, то госпоже канцлеру никогда ничего не достается. Утверждается, что руководитель ее аппарата быстренько все подъедает, нисколько не думая о своем начальнике. Сам Альтмайер шутя говорит, что так же, как и Меркель, борется со своим весом, но выступает с канцлером в «разных весовых категориях». «Со своей фигурой я заключил «соглашение о перемирии», – утверждает Альтмайер: он по-прежнему любит вкусно и плотно поесть, но для поездок на работу пересел теперь со служебного лимузина на обычный велосипед.