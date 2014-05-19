На острове Русском во Владивостоке вырубают краснокнижные деревья

Строительство на острове Русском первой очереди малоэтажного жилья ЖСК «Остров» для работников Дальневосточного федерального университета и ДВО РАН до последнего времени сдерживалось наличием на выделенной для него территории большого количества краснокнижных деревьев – диморфантов, или калопанакса семилопастного (kalopanax septemlobus). Дело в том, что этот редкий вид внесен в Красную Книгу России со статусом 3R, и его рубка на сегодня запрещена.
Однако благодаря смелому решению Росприроднадзора (не без нажима на него) был найден выход из сложной проблемы: 30 апреля с.г. разрешением N39 эта госструктура позволила ЖСК «Остров» «произвести добывание» 1100 экземпляров этого краснокнижного древесного вида. Из них 355 экземпляров предписано пересадить, а 745 – вырубить с проведением компенсационных мероприятий: высадить в природу саженцев этого реликтового вида в двукратном размере.
«Как стало известно «ЗР», пересадить молодые деревца было решено на территорию кампуса ДВФУ на о. Русском, где они, возможно, приживутся – на это любезно дал свое согласие ректор вуза.
Будет ли использована ценная древесина добытых 755 взрослых деревьев на что-либо серьезное – пока не ясно. Хотя эта твердая порода считается великолепной для изготовления паркета, прикладов для оружия, кухонных наборов, сувенирной продукции и пр., а корни этого дерева и луб могут быть использованы в медицинских целях широкого действия, помогая от многих болезней. Подробнее это можно прочитать в статье врача из Новосибирска Сергея ЦВЕТКОВА (http://www.onkol.ru/herbs/2/) и др. Очень ценится своими лечебными свойствами диморфантовый мед, который предлагается по ценам примерно в 4 раза выше, чем цветочный или липовый. Он собирается со взрослых деревьев.
Судя по ситуации, вырубка и пересадка диморфантов под малоэтажное жилье ЖСК «Остров» планируется как чисто убыточное мероприятие. Оно будет осуществлено по поручению первого премьер-министра РФ Игоря ШУВАЛОВА за счет федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС) и, по прикидкам специалистов Ботсада ДВО РАН, обойдется в 18,4 млн рублей, не считая уже потраченных на оценку этой популяции деревьев 800 тысяч. Если бы не РЖС, каждому члену ЖСК только за счет этого фактора удорожание строительства его жилья (по допсмете) обошлось бы дороже примерно на 50 тысяч рублей.
Пересадка диморфантов в рамках подготовки площадки под строительство была начата подрядной организацией ООО «Восток-Констракшн» 11 мая, когда за день было пересажено 59 деревцев. В целом работы по пересадке было запланировано завершить к 15 мая.
О начале рубки деревьев правление ЖСК пока не сообщает, как и о мероприятиях по восполнению намеченной вырубки. Хотя вопрос, конечно, интересный. Как удалось выяснить «ЗР» ни Ботсад ДВО РАН, ни приморские лесопитомники не могут сегодня предложить необходимые на замену вырубаемым взрослым диморфантам в двойном размере 1510 саженцев. Вырастить же саженцы из семян диморфанта и посадить, как предписано разрешением Росприроднадзора до 30 декабря 2015 года – вряд ли будет возможно, если только не за счет несанкционированного изъятия из природы в иных местах его произрастания. Притом что возобновление диморфанта, как отмечают садоводы-практики, довольно трудно – эта культура слишком привередлива. Дерево растет медленно, нескоро становится взрослым, и умирает «своей смертью» в возрасте лишь 200-250 лет. Понятно, что даже молодой садовод не может рассчитывать увидеть конечный результат, начиная растить дерево с «нуля».
Как отметил член правления ЖСК «Остров» Владимир ЗАБОЛОТСКИЙ иметь дело с этим реликтом не так просто: «Цена вопроса - уголовная ответственность вплоть до лишения свободы за несоблюдение природоохранного законодательства. Сама возможность добывания объектов, занесенных в Красную Книгу РФ, в целях осуществления хозяйственной деятельности появилась, по большому счету, только в 2014 году (притом, что закон, позволяющий краснокнижную вырубку вышел в сентябре 2013 г.). Разрешение с учетом лоббирования (ЖСК «Остров») со стороны Правительства удалось получить только 30 апреля 2014 г.»
Надо сказать, что диморфант – не единственное краснокнижное растение, которое мешает беспрепятственному ИЖС на территории Владивостока. Уссурийская тайга уникальна на реликты, и с подобной ситуацией могут столкнуться и другие застройщики, за которых вряд ли будет платить Фонд РЖС, и которым тоже негде будет брать саженцы диморфантов для восполнения наносимого его рубкой ущерба. Однако сложностей можно ожидать, и притом что на участке под ИЖС попадется аралия континентальная, и бархат амурский, и кедр, запрещенный к рубке, но в виде исключения разрешаемый.
Дмитрий КРАСНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото shamora.info.