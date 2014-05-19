На острове Русском во Владивостоке вырубают краснокнижные деревья

О начале рубки деревьев правление ЖСК пока не сообщает, как и о мероприятиях по восполнению намеченной вырубки. Хотя вопрос, конечно, интересный. Как удалось выяснить «ЗР» ни Ботсад ДВО РАН, ни приморские лесопитомники не могут сегодня предложить необходимые на замену вырубаемым взрослым диморфантам в двойном размере 1510 саженцев. Вырастить же саженцы из семян диморфанта и посадить, как предписано разрешением Росприроднадзора до 30 декабря 2015 года – вряд ли будет возможно, если только не за счет несанкционированного изъятия из природы в иных местах его произрастания. Притом что возобновление диморфанта, как отмечают садоводы-практики, довольно трудно – эта культура слишком привередлива. Дерево растет медленно, нескоро становится взрослым, и умирает «своей смертью» в возрасте лишь 200-250 лет. Понятно, что даже молодой садовод не может рассчитывать увидеть конечный результат, начиная растить дерево с «нуля».