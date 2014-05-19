Проекты комплексного развития Приморья представят на Российско-китайском ЭКСПО

На первом Российско-китайском ЭКСПО в Харбине выставочный стенд Приморья будет представлен широким спектром инвестиционных проектов – от перспективных предложений в области сельского хозяйства до комплексного развития территорий, предполагающего строительство жилых районов, социальной инфраструктуры и рекреационных зон.
Перечень проектов готовит Инвестиционное агентство Приморского края, сообщили в департаменте международного туризма и развития туризма Приморского края.
«В списке потенциальных участников мероприятия: компания «Армада», агропромышленный комплекс «Зеленые листья», «Граунд Девелопмент», «Группа Транзинт–ДВ», «Эко-Транс-Сервис», «Инжиниринг Консалтинг Компани» и другие компании, ориентированные на продвижение своих инвестиционных проектов», - отметил директор Инвестиционного Агентства Андрей Аксёнов.
Приморский край будет представлен отдельным стендом в рамках российской экспозиции. Также запланирована презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Приморского края в рамках Дня российских регионов.
Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский считает, что Приморье играет важную роль в развитии российско-китайских отношений.
«Во время встречи с губернаторами провинций КНР Цзилинь и Хэйлундзянь мы пришли к выводу, что нам необходимо расширять разные формы сотрудничества. Подробную презентацию инвестиционных проектов региона готовы представить уже в июне на первом Российско-китайском ЭКСПО», - сообщил глава региона.
Одним из важнейших направлений сотрудничества Губернатор назвал транспортные коридоры – «Приморье-1» и «Приморье-2». Он отметил, что проекты имеют важное транспортно-логистическое значение для провинций Китая, у которых нет прямого выхода к морю.
Первый Российско-Китайское ЭКСПО будет проходить в Харбине с 30 июня по 4 июля.
ZRPRESS.RU, Владивосток.