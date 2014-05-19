zr.media
ГлавноеВсе новости

Проекты комплексного развития Приморья представят на Российско-китайском ЭКСПО

19 мая 2014, 18:39
На первом Российско-китайском ЭКСПО в Харбине выставочный стенд Приморья будет представлен широким спектром инвестиционных проектов.
Сюжет
АТР

На первом Российско-китайском ЭКСПО в Харбине выставочный стенд Приморья будет представлен широким спектром инвестиционных проектов – от перспективных предложений в области сельского хозяйства до комплексного развития территорий, предполагающего строительство жилых районов, социальной инфраструктуры и рекреационных зон.

Перечень проектов готовит Инвестиционное агентство Приморского края, сообщили в департаменте международного туризма и развития туризма Приморского края.

«В списке потенциальных участников мероприятия: компания «Армада», агропромышленный комплекс «Зеленые листья», «Граунд Девелопмент», «Группа Транзинт–ДВ», «Эко-Транс-Сервис», «Инжиниринг Консалтинг Компани» и другие компании, ориентированные на продвижение своих инвестиционных проектов», - отметил директор Инвестиционного Агентства Андрей Аксёнов.

Приморский край будет представлен отдельным стендом в рамках российской экспозиции. Также запланирована презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Приморского края в рамках Дня российских регионов.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский считает, что Приморье играет важную роль в развитии российско-китайских отношений.

«Во время встречи с губернаторами провинций КНР Цзилинь и Хэйлундзянь мы пришли к выводу, что нам необходимо расширять разные формы сотрудничества. Подробную презентацию инвестиционных проектов региона готовы представить уже в июне на первом Российско-китайском ЭКСПО», - сообщил глава региона.

Одним из важнейших направлений сотрудничества Губернатор назвал транспортные коридоры – «Приморье-1» и «Приморье-2». Он отметил, что проекты имеют важное транспортно-логистическое значение для провинций Китая, у которых нет прямого выхода к морю.

Первый Российско-Китайское ЭКСПО будет проходить в Харбине с 30 июня по 4 июля.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Департамент экономики#Центральная Азия – Китай#Условия поставки газа в Китай#Поставки в Китай#Китай#Россия - Китай#Российский фонд проектных инвестиций#Китай импорт#Экономика#Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай#Инвестиции в нефть#Экспорт в Китай#Китай экспорт#Креативная экономика#Инвестиции#Китай - Россия#АТР#Рост экономики#Сырьевая экономика#Страны АТР#Выставка Нефтегаз#Китай импорт нефти#Нефтепродукты Китай#Китай роуминг#Экономика России#Приморье#Экспорт нефти Китай#Инвестиции в недвижимость#Выставка#Газпром. инвестиции#Цифровая экономика#Нефтегазовый сектор экономики в мире#АЭС Китай#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56