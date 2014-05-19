Проекты комплексного развития Приморья представят на Российско-китайском ЭКСПО

«Во время встречи с губернаторами провинций КНР Цзилинь и Хэйлундзянь мы пришли к выводу, что нам необходимо расширять разные формы сотрудничества. Подробную презентацию инвестиционных проектов региона готовы представить уже в июне на первом Российско-китайском ЭКСПО», - сообщил глава региона.