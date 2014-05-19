Школьники смогут пересдавать ЕГЭ неоднократно

Как уже сообщал Zrpress, в этом году для школьников, сдающих Единый государственный экзамен, приготовлен еще один сюрприз. Теперь помимо стандартной информации о школьнике перед сдачей госэкзамена (паспортные данные, ФИО, номер школы и класса) на ученика будет заполняться отдельный бланк о рассадке во время каждого экзамена. Планируется, что за каждым экзаменующимся будет закрепляться отдельный пронумерованный стул в аудитории, фиксироваться номер самой аудитории, а также расположение и количество парт и количество посадочных мест за ними. Все эти данные будут вноситься в федеральную информационную систему по обеспечению государственной итоговой аттестации. Об этих изменениях сообщили в Минобрнауки со ссылкой на разрабатываемый Рособрнадзором приказ.