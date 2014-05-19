Школьники смогут пересдавать ЕГЭ неоднократно

Ученики провалившие сдачу того или иного предмета в рамках единого госэкзамена (ЕГЭ) получат право на неоднократную пересдачу.
По данным "Известий" в стенах Минобрнауки готовится приказ, согласно которому школьники получат возможность три раза сдать ЕГЭ по одному предмету, если по итогам экзамена была получена неудовлетворительная оценка или учащийся хочет получить большее количество баллов на выпускном экзамене. Сейчас, если ученик получил неудовлетворительный результат на ЕГЭ, то он может его пересдать только через год. В планах ведомства внести законодательные изменения в сроки, которые разрешат неоднократную пересдачу с 2016 года.
Инициативу подтвердил "Известиям" и глава Минобрнауки Дмитрий ЛИВАНОВ, отметив что о конкретных сроках вступления инициативы в силу пока речи не идет.
— Планируемые изменения позволят повысить объективность оценки знаний учащихся и эффективность проведения ЕГЭ, обеспечить непрерывный процесс сдачи. Мы уходим от жестких рамок - это позволит существенно разгрузить, как проверяющих, так и самих учеников. Речь идет в том числе и психологической нагрузке: когда выпускник знает, что у него только один шанс сдать экзамен, только одним днем - это фактор стресса, который может помешать должным образом проявить свои знания, — пояснил Ливанов.
Изменения будут вноситься в утвержденный в прошлом году порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, и коснутся они уже выпускников следующего года. Глава Минобрнауки отмечал, что изменения в структуре ЕГЭ не могут вноситься в преддверии проведения выпускных экзаменов.
Напомним, что вопрос увеличения попыток сдачи Единого госэкзамена обсуждался и на высшем уровне. Осенью прошлого года во время встречи Владимира ПУТИНА с учителями было предложено создать открытую базу данных ЕГЭ (которая уже реализована) и позволить школьникам несколько раз сдавать госэкзамен до момента окончания выпускных экзаменов. Идея была одобрена президентом, и он предложил рассмотреть ее «как рабочий вариант и какие-то детали проработать».
Изменения также коснутся и выпускного сочинения. Напомним, что с этого года школьникам придется готовиться не только к Единому государственному экзамену, но и к выпускному сочинению. По словам Дмитрия Ливанова, основным вариантом является написание сочинения в условиях, приближенных к сдаче ЕГЭ (в специальных пунктах). Сочинение будет являться допуском к сдаче ЕГЭ, а писать его будут в декабре по системе «зачет или незачет».
В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение незачет, то ему дают дополнительную попытку для повторной сдачи, однако если школьник и во второй раз не сдает сочинение, то пересдать он его сможет только в следующем году. Это означает, что при отрицательном результате в двух попытках ученик автоматически не попадает на сдачу ЕГЭ и сможет испытать свои знания только через год.
— Это будет хорошей системой, но с одним условием – мы не даем списывать, но дадим пересдать. Чем жестче мы будем контролировать моменты попыток нечестной сдачи экзаменов, тем больше таким инструментов мы сможем предложить. Возможность сдать ЕГЭ три раза дает шанс ученикам избавиться от своих же ошибок, что, как я думаю, пойдет на пользу, — говорит Начальник Центрального окружного управления образованием Москвы Михаил Мокринский.
Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина выступила сторонником идеи Минобрнауки.
— Я являюсь сторонником этого тренда. В свое время это предлагала генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина. Необходимо надо снять стресс «одного дня». Надо все-таки понимать, что это итоговая аттестация за 11 лет и нужно создать благоприятные условия, чтобы человек смог раскрыть свои знания и отстраниться от условий жесточайшего дискомфорта. Только во время сдачи подлинного экзамена, а не тренировочных ЕГЭ, в случае пересдачи, школьник сам будет учиться и видеть свои ошибки, и слабые стороны, — считает Абанкина.
Как уже сообщал Zrpress, в этом году для школьников, сдающих Единый государственный экзамен, приготовлен еще один сюрприз. Теперь помимо стандартной информации о школьнике перед сдачей госэкзамена (паспортные данные, ФИО, номер школы и класса) на ученика будет заполняться отдельный бланк о рассадке во время каждого экзамена. Планируется, что за каждым экзаменующимся будет закрепляться отдельный пронумерованный стул в аудитории, фиксироваться номер самой аудитории, а также расположение и количество парт и количество посадочных мест за ними. Все эти данные будут вноситься в федеральную информационную систему по обеспечению государственной итоговой аттестации. Об этих изменениях сообщили в Минобрнауки со ссылкой на разрабатываемый Рособрнадзором приказ.
- Уже были примеры, когда за выпускника сдавал экзамен другой человек или подкладывали другую работу. Данная процедура направлена на повышение прозрачности и достоверности результатов, полученных во время проведения Единого государственного экзамена, - пояснили в ведомстве.
Помимо введения «именных» стульев и столов, за школьниками также будут следить видеокамеры. Ученики станут сдавать экзамен в «прямом эфире», и за его ходом можно будет наблюдать на специальном сайте. Запись сдачи экзаменов планируется хранить 3 месяца на случай, если понадобится проверить, списывал ученик или нет.
Также Минобрнауки и Рособрнадзором рассматривается вопрос о возможности печати вариантов контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена непосредственно перед началом самого экзамена. Предполагается либо централизованная печать КИМ для всех аудиторий школы, либо отдельное тиражирование в каждом классе.
Школьникам не только не дадут поменяться «именными стульями» и пронести мобильный телефон мимо металлодетектора при входе в аудиторию, но и не позволят заранее подглядеть в уже уплывшие в Сеть варианты ЕГЭ. На этот случай в Рособрнадзоре будет создана группа, отвечающая за мониторинг появления вариантов госэкзамена в Интернете. При выявлении в Сети материалов, схожих с ЕГЭ, до официального начала экзамена эксперты с помощью специального программного обеспечения должны будут установить, идет ли речь о подлинном варианте этого года, и если да, то какому учреждению он высылался. Эти данные вместе с информацией о сайте, где обнаружен материал, дате этого события, скриншотом веб-страницы будут направлены в органы исполнительной власти для выявления ответственных за утечку и принятия мер.
ZRPRESS.RU, Владивосток.