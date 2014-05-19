Во втором по величине городе Приморья вводится "ручное управление"

Тем не менее, полностью новая конфигурация власти заработает лишь после сентябрьских выборов нового созыва думы УГО. Пока же главой города формально остается Сергей РУДИЦА, временно отстраненный от должности в рамках расследования против него уголовного дела. В марте политик неодобрительно высказался о возможном переходе к сити-менеджменту, но, видимо, для депутатов городской думы его слова теперь интереса не представляют. А задуматься стоило бы: опыт применения такой схемы даже в менее крупных городах Приморья обернулся политическими конфликтами, уголовными делами и полным развалом системы управления…