Журналисты Приморья подали около 70 заявок на участие в профессиональном конкурсе

Ровно сутки остались у журналистов и СМИ Приморья, чтобы принять участие в профессиональном творческом конкурсе. На суд жюри прислали 69 работ из разных районов края. Больше всего заявок поступило в номинации «Успешный дебют для молодого журналиста». Об этом рассказала сегодня, 19 мая, в рамках пресс-конференции председатель жюри журналистского конкурса "Приморья для жизни", генеральный директор Издательского дома "Золотой Рог" Елена Баркова. - Ровно сутки остались до окончания приема работ на журналистский конкурс. У журналистов, как у студентов, заявки поступают к завершению заявочной кампании. На утро понедельника 69 заявок. Думаю, что за сутки мы дойдем до 100 работ. Номинации конкурса отражают наиболее актуальные, проблемные вопросы сегодняшней журналистики. Выбирать есть из чего. Уровень профессионализма опровергает разговоры о том, что лучших журналистов региона забирают федеральные СМИ. Это не так, - рассказала Елена Баркова. По ее словам, наибольшую активность проявляют новички в профессии, которые присылают свои работы для участия в номинации «Успешный дебют для молодого журналиста». - Всем хочется сравнить свой уровень с другими и громко заявить о себе. Эта черта наших журналистов – амбициозность - сохранилась, для нашей профессии она необходима, - отметила Елена Баркова. Председатель жюри конкурса напомнила, что в таких номинациях, как «Лучшая газета», «Лучшее интернет-издание», «Лучшая телекомпания» и «Лучшая радиостудия» приоритет будет отдан приморской глубинке - районным и городским СМИ. Крупные краевые издания в этих номинациях к участию не допускаются, сообщила ZRPRESS.Ru Вероника Горбань, Пресс-секретарь Дальневосточного МедиаСаммита Приморское отделение Союза журналистов России. Добавим, что конкурс «Приморье для жизни» определит победителей в таких номинациях, как «Лучшее журналистское расследование», «Лучший социальный разъяснительный материал», «Лучшая социальная акция средства массовой информации», «Лучший дебют для молодых журналистов». Также жюри определит лучшую газету, интернет-издание, теле/радиокомпанию и городской (районный) новостной сайт Приморья. Кроме того, в рамках конкурса будет вручен почетный приз «За верность профессии». Напомним, что Первый Дальневосточный МедиаСаммит состоится во Владивостоке 3-4 июня. На этом мероприятии будут подведены итоги и состоится награждение журналистского конкурса. Прием заявок завершится в 16.00 20 мая. С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Адрес для отправки материалов на конкурс [email protected] Издательская компания "Золотой Рог" выступает партнером Первого Дальневосточного Медиасаммита. ZRPRESS.RU, Владивосток.