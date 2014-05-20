Добытчики минтая остались довольны работой своей ассоциации

Участники общего собрания не обошли вниманием и судебный спор с ФАС. Хотя, по мнению ФАС, все претензии к АДМ касаются только периода с 2006 по 2009 год, а в дальнейшем ФАС не выявила никаких нарушений в деятельности Ассоциации, АДМ не согласна с такой оценкой своей работы в 2006-2009 годах.