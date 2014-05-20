Эйчары Дальнего Востока обсудят проблемы и перспективы

«Сегодня в сфере управления персоналом наблюдается несколько фундаментальных трендов, - говорит генеральный директор Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех» Елена РАУД. - С одной стороны, необходимо жестко управлять издержками. Одновременно с этим ограниченный рост экономики требует от бизнеса повышения эффективности труда на основе привлечения, удержания и развития наиболее профессиональных и востребованных кадров. Справиться с новыми вызовами смогут те компании, где управление персоналом является одним из центров выработки стратегии компании и непосредственно влияет на качество ведения бизнеса. Цель нашего форума - познакомить компании Дальневосточного региона с новыми HR-технологиями, современными способами организации процессов по управлению человеческими ресурсами, практическим опытом построения эффективной системы по управлению персоналом в компании».